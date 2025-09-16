IAS Transfer: यूपी में 16 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, लखनऊ, प्रयागराज और बरेली को मिला नया मंडलायुक्त

IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में मंगलवार शाम 16 आईएएस अफसरों के तबालदे किए गए। इसमें लखनऊ, प्रयागराज और बरेली को नया मंडलायुक्त मिला है। बता दें कि, रंजन कुमार से प्रमुख सचिव खाद्य औषधि विभाग हटा, रंजन कुमार प्रमुख सचिव आयुष बने रहेंगे। वहीं, कंचन वर्मा आयुक्त राजस्व परिषद बनीं, मोनिका रानी प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा, विजय विश्वास पंत लखनऊ के नए कमिश्नर और रोशन जैकब सचिव खाद्य औषधि प्रशासन बनीं। इसके साथ ही, रोशन जैकब के पास ही आयुक्त खाद्य औषधि का भी चार्ज रहेगा। वहीं, सौम्या अग्रवाल को मंडलायुक्त प्रयागराज बनाया गया है।