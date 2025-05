देश में तनावपूर्ण व सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ICAI की परीक्षा स्थगित

नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया – ICAI ने ट्वीट किया कि ‘देश में तनावपूर्ण, सुरक्षा स्थिति को देखते हुए। CA फाइनल, इंटरमीडिएट और PQC परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय कराधान-मूल्यांकन परीक्षा (INTT AT)] मई 2025 के शेष पेपर 9 मई 2025 से 14 मई 2025 तक स्थगित कर दिए गए हैं।

Important Announcement-In view of the tense security situation in the Country, the remaining papers of CA Final, Intermediate & PQC Examinations [International Taxation–Assessment Test (INTT AT)] May 2025 from 9th May 2025 to 14th May 2025 stand postponed.https://t.co/EIS52g5gRz pic.twitter.com/06WvolgR7s

— Institute of Chartered Accountants of India – ICAI (@theicai) May 9, 2025