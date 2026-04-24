राघव चड्ढा समेत सात सांसदों के AAP छोड़ने पर अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन, लिखा- बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) के पार्टी छोड़ने के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल (AAP Chief Arvind Kejriwal) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधा निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने ज्यादा कुछ नहीं लिखा। सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह दी। उन्होंने लिखा कि ‘बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का।’

बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 24, 2026

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह होना स्वाभाविक था। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के कुछ और सांसद भी बीजेपी में आ सकते हैं, और पार्टी उनका स्वागत करती है। सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अब भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो पैसा पंजाब के लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, उसे केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए गुजरात और गोवा में इस्तेमाल कर रहे हैं।