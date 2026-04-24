AAP छोड़ने वाले सांसदों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह का करारा वार, बोले-‘जो सात सांसद बीजेपी में गए हैं, वो गद्दार हैं’

नई दिल्ली। राघव चड्ढा (Raghav Chadha) के आम आदमी पार्टी से सात सांसदों के इस्तीफे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann Singh) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब की इमेज खराब करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह (Bhagwant Mann Singh) ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने सूबे में ऑपरेशन लोटस (Operation Lotus) कर पंजाबियों के साथ गद्दारी की है। भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब में कोई चेहरा नहीं है। भगवंत मान सिंह (Bhagwant Mann Singh) ने कहा कि पंजाब में बीजेपी की वॉशिंग मशीन चल रही है। उन्होंने कहा कि जो सात सांसद बीजेपी में गए हैं, वो गद्दार हैं।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सीधे चुनाव नहीं जीत पाती, इसलिए ‘तिकड़मबाज़ी’ के जरिए पंजाब की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करती है। भगवंत मान ने कहा कि पहले आरटीएफ का पैसा रोका गया और उसके बाद अलग-अलग तरीके अपनाकर माहौल बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने इशारा किया कि केंद्र सरकार ने कई बार दबाव बनाने के लिए आर्थिक और प्रशासनिक कदम उठाए।

उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ तो हालात ऐसे बने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यू-टर्न लेना पड़ा। उनके मुताबिक, यह दिखाता है कि जनता के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर ‘वाशिंग मशीन’ की तरह काम करने का आरोप लगता रहा है, जहां दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ मिलाया जाता है। उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि यह पैटर्न अलग-अलग राज्यों में देखा गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पंजाब की ऊर्जा और विकास को कमजोर करना चाहती है। उनके अनुसार, जो काम उनकी सरकार कर रही है, उससे विपक्ष परेशान है और इसलिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है।

जो डरा है, वही भाजपा की शरण में गया है, जो लड़ रहे हैं, वो आज भी भाजपा के खिलाफ खड़े हैं : तेजस्वी यादव

​तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग भाजपा से मिल रहे हैं, वे संघर्ष नहीं समझौता करने वाले लोग हैं। ​डर का माहौल। जो डरा है, वही भाजपा की शरण में गया है। जो लड़ रहे हैं, वो आज भी भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। ​राघव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब केजरीवाल और सिसोदिया जेल में थे, तब राघव चड्ढा लंदन में क्या कर रहे थे? वे भागे थे या भगाए गए थे, ये सब जानते हैं।