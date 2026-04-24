‘BJP का घटिया राजनीतिक खेल’, इन सात गद्दार सांसदों को माफ नहीं करेगी पंजाब की जनता : संजय सिंह

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को राघव चड्ढा समेत सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी शामिल होने पर प्रेस कांफ्रेंस कर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह BJP का घटिया राजनीतिक खेल है। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने की बीजेपी ने साजिश की है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इन सात गद्दार सांसदों को माफ नहीं करेगी। सातों सांसदों ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है।