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इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कैंसर से रहे पीड़ित,कब और कैसे कराया अपना इलाज? इसका खुद किया खुलासा

इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए इस्राइली प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का आधिकारिक खुलासा किया है कि वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए इस्राइली प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का आधिकारिक खुलासा किया है कि वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं।

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नेतन्याहू ने बताया है कि उन्हें शुरुआती चरण का प्रोस्टेट कैंसर (Prostate Cancer) था, जिसका उन्होंने समय रहते इलाज करवा लिया है। अपनी सालाना मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद नेतन्याहू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह अहम जानकारी दी। उन्होंने देश और दुनिया को भरोसा दिलाया है कि एक घातक ट्यूमर को उनके शरीर से सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है और अब उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल बेहतरीन है।

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इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक्स पोस्ट पर लिखा कि आज मेरी सालाना मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई। मैंने इसकी पब्लिकेशन में दो महीने की देरी करने का अनुरोध किया था, ताकि यह युद्ध के चरम पर जारी न हो और ईरानी आतंकवादी शासन को इज़राइल के खिलाफ और भी ज़्यादा झूठा प्रोपेगैंडा फैलाने का मौका न मिले।

मैं आपके साथ तीन बातें शेयर करना चाहता हूं।

1 – भगवान का शुक्र है, मैं स्वस्थ हूँ।

2 – मेरी शारीरिक हालत बहुत बढ़िया है।

3 – मुझे अपने प्रोस्टेट में एक छोटी सी मेडिकल समस्या थी, जिसका पूरी तरह से इलाज हो गया है। भगवान का शुक्र है, अब वह समस्या पीछे छूट गई है।

डेढ़ साल पहले, मैंने बढ़े हुए बिनाइन प्रोस्टेट के लिए एक सफल सर्जरी करवाई थी, और तब से मैं नियमित मेडिकल निगरानी में हूं। पिछली जांच के दौरान, प्रोस्टेट में एक सेंटीमीटर से भी छोटा एक धब्बा मिला था। जांच ​​करने पर पता चला कि यह एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का बहुत शुरुआती चरण था, जो बिल्कुल भी फैला नहीं था और न ही उसके कोई मेटास्टेसिस थे।

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डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरी उम्र के पुरुषों में यह बहुत आम बात है, और इसके दो विकल्प हैं:

1 – इसका इलाज करवाना ज़रूरी नहीं है; सिर्फ़ निगरानी में रहना भी संभव है। आप इसके साथ जी सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं।

2 – इलाज करवाएं और समस्या को दूर करें।

आप मुझे पहले से ही जानते हैं। जब मुझे किसी संभावित खतरे के बारे में समय पर जानकारी मिलती है, तो मैं तुरंत उससे निपटना चाहता हूं। यह बात राष्ट्रीय स्तर पर भी सच है और निजी स्तर पर भी। मैंने यही किया। मैंने एक खास इलाज करवाया, जिससे समस्या दूर हो गई और उसका कोई निशान भी नहीं बचा। मैंने कुछ छोटे-छोटे इलाज करवाए, एक किताब पढ़ी, और अपना काम जारी रखा। वह धब्बा पूरी तरह से गायब हो गया।

भगवान का शुक्र है, मैंने इस मुश्किल को भी पार कर लिया। मैं यरुशलम के हदासा अस्पताल के डॉक्टरों और बेहतरीन मेडिकल टीमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपसे, इज़राइल के नागरिकों से, मेरी बस एक ही गुज़ारिश है: अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी जांच करवाएं, और डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करें।

और यहां से, शब्बत की पूर्व संध्या पर, मैं उन लोगों की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शरीर और आत्मा से घायल हैं, और आपकी ओर से उन्हें प्यार भरा आलिंगन और पूर्ण स्वास्थ्य की कामना भेजता हूं।

शब्बत शालोम।

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