ICC चेयरमैन जय शाह बोले- 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 2036 का ओलंपिक भी भारत में होना चाहिए

Surat: आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने रविवार को गुजरात के सूरत में डॉ. हेडगेवार रन फॉर गर्ल चाइल्ड हाफ मैराथन 2.0 में हिस्सा लिया। शाह ने वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमें लगभग 7,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को दिलाई, लेकिन 2036 का ओलंपिक भी यहीं होना चाहिए।

पढ़ें :- भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, अहमदाबाद में होंगे खेल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ने आगे कहा, “मैं इस पहल में कुछ जोड़ना चाहता हूं, संकल्प से सेवा तक, और संकल्प से मेडल्स तक। मेडल्स से मेरा मतलब है खेल में सफलता। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत में लाया है, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए। हमें 2036 में ओलंपिक भी यहां लाना चाहिए। हमने 2024 ओलंपिक में आठ मेडल जीते, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2036 में आठ मेडल काफी नहीं होंगे। हमें कम से कम 100 मेडल जीतने होंगे। उन 100 मेडल्स में से, हम कम से कम 10 गुजरात से जीतेंगे। मुझे इस पर पूरा भरोसा है।”

जय शाह ने आगे कहा, “2023 वनडे वर्ल्ड कप में, हमने दिल जीते लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। एक प्राइवेट इवेंट में, मैंने कहा था कि 2024 में, हम दिल और कप दोनों जीतेंगे और हमने ऐसा किया, 2024 ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती…”

