ICC ODI Rankings : टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने लगाई 143 पायदान की छलांग, विराट कोहली और अक्षर पटेल भी चमके

नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। इसमें भारतीय टीम के स्टार लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakraborty) ने धमाल मचा दिया है। उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) में धांसू प्रदर्शन के बदौलत उन्हें बम्पर फायदा हुआ। गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण ने 143 पायदान की छलांग लगाते हुए टॉप-100 में एंट्री कर ली है। वरुण अब 97वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जा रही आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) अब फाइनल दौर में पहुंच गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अजेय रहकर ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) के फाइनल में एंट्री कर ली है।

