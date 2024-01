ICC Player of the Month : भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा की बड़ी उपलब्धि, आईसीसी ने दिया ये खास सम्मान

Deepti Sharma, ICC Player of the Month : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑल राउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की है। आईसीसी ने दिसंबर 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए दीप्ति को आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है।

भारत की दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप (ICC Women’s T20 World Cup) के लिए जिम्बाब्वे के अफ्रीका क्षेत्र क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन किया था। दीप्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिसंबर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में भी रहा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय मैच में भी अहम भूमिका निभाई।

दीप्ति ने इंग्लैंड पर भारत की टेस्ट जीत में असाधारण प्रदर्शन किया और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपना कौशल दिखाया। दिसंबर में खेले गए दो टेस्ट मैचों में, उन्होंने बल्ले से 55 की औसत से प्रभावशाली 165 रन बनाए। उनकी गेंदबाज़ी भी उतनी ही उल्लेखनीय थी, उन्होंने केवल 10.81 की औसत से 11 विकेट लिए।

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए, दीप्ति ने महत्वपूर्ण 67 रन बनाए। उनकी गेंदबाजी भारत की जीत में एक महत्वपूर्ण कारक थी, क्योंकि उन्होंने मैच में 7 रन देकर 5 विकेट और 32 रन देकर 4 विकेट, कुल मिलाकर नौ विकेट लिए। पहली पारी में उनका असाधारण पांच विकेट लेना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके कारण इंग्लैंड 108/3 से 136 रन पर ऑल आउट हो गया।

A star all-rounder has been named the ICC Women’s Player of the Month for December 2023 🌟https://t.co/iq321NcKIE

— ICC (@ICC) January 16, 2024