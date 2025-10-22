  1. हिन्दी समाचार
  ICC Ranking Update: जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 की कुर्सी पर मंडराया खतरा, पाकिस्तानी गेंदबाज पहुंचा करीब

ICC Ranking: आईसीसी ने बुधवार को टेस्ट फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी की है। जिसमें दक्षिण अफ्रीका पर टेस्ट जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़ा लाभ हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सीमित ओवरों के सितारों को अद्यतन वनडे और टी20 रैंकिंग में फायदा हुआ है। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ने आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज़ रैंकिंग में बड़ा सुधार करते हुए अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की है और जसप्रीत बुमराह के वर्तमान नंबर 1 स्थान के करीब पहुंच गए हैं।

नोमान ने हाल ही में लाहौर में दक्षिण अफ्रीका पर पाकिस्तान की 93 रनों की जीत के दौरान 10 विकेट लिए और इसके परिणामस्वरूप टेस्ट गेंदबाज़ों की सूची में चार स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी इस समय 853 रेटिंग हो गयी है। जबकि भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 882 रेटिंग के साथ टॉप पर बरकरार हैं। पाकिस्तानी स्पिनर टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में बुमराह से सिर्फ 29 अंक पीछे हैं। इसके अलावा, इस सप्ताह सफेद गेंद वाले क्रिकेट की रैंकिंग सूची में भी बदलाव हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पर्थ में वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत पर जीत का इनाम मिला है और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I में जीत का फायदा मिला है।

ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान मिशेल मार्श अपने घरेलू मैदान पर ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ का खिताब जीतने के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर वनडे बल्लेबाजों की सूची में 42वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि उनके साथी जोश हेज़लवुड (छह स्थान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर) और मिशेल स्टार्क (चार स्थान ऊपर चढ़कर 21वें स्थान पर) ने वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में बढ़त हासिल की है। भारत के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज 12 महीने से ज़्यादा समय बाद पहली बार वनडे खेलने के बाद 17वें स्थान पर वापस आ गए हैं, जबकि बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन मिराज (छह स्थान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर) ने पिछले हफ़्ते वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने प्रदर्शन से रैंकिंग में सुधार किया है।

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल नंबर एक बल्लेबाज हैं। उनकी रेटिंग अभी 768 की है। जो इससे पहले 784 की थी। यानी उन्हें रेटिंग का नुकसान हुआ है। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाज न कर पाने वाले श्रेयस अय्यर को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वे 691 की रेटिंग के साथ नंबर 10 पर चले गए हैं। रोहित शर्मा 745 की रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। विराट कोहली की रेटिंग भी कम हुई है। फिलहाल, वे 724 की रेटिंग के साथ नंबर 5 पर हैं।

इंग्लैंड के सफेद गेंद के खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड में मजबूत प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है, हैरी ब्रुक टी20आई बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग में 18 स्थान की बढ़त के साथ 20 वें स्थान पर पहुंच गए हैं और स्पिनर आदिल राशिद क्राइस्टचर्च में ब्लैक कैप्स पर टीम की जीत के बाद टी 20 आई गेंदबाजों की सूची में तीन स्थान की बढ़त के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

