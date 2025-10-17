अगर बिहार को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी और नीतीश जी की ही सरकार लानी होगी: अमित शाह

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तरैया (सारण) में जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय मिलती है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तरैया (सारण) में जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय मिलती है। और यदि लालू यादव के जंगलराज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले लालू-राबड़ी ने जिस स्थिति में रखा था, यह याद दिलाना हो, तो सारण-छपरा से अधिक उचित स्थान कोई नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, नीतीश कुमार जी की लड़ाई उस समय भी जंगलराज के खिलाफ थी, आज भी हमारी लड़ाई जंगलराज के खिलाफ है। NDA 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं,
और देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी NDA का नेतृत्व कर रहे हैं।

साथ ही कहा, नीतीश जी की सरकार ने बिहार में बहुत सारे काम किए हैं। 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी। वृद्ध और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर ₹1100 तक पहुंचाया। हर जीविका बहन के खाते में मोदी जी और नीतीश जी ने ₹10 हजार की राशि ट्रांसफर कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने काम किए गए हैं कि अब बिहार में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 5 घंटे से अधिक समय नहीं लगता।

गृहमंत्री ने कहा, मैंने RJD की सूची देखी। उसमें शहाबुद्दीन के बेटे का नाम है। अगर RJD आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है, तो क्या बिहार सुरक्षित रह सकता है? अगर बिहार को सुरक्षित रखना है, तो मोदी जी और नीतीश जी की ही सरकार लानी होगी। NDA बिहार में जंगलराज को दोबारा घुसने नहीं देगी। मोदी जी का संकल्प है-बिहार को विकसित बिहार बनाना। और यह संकल्प केवल NDA सरकार ही पूरा कर सकती है, लालू और राहुल की कंपनी नहीं कर सकती।

 

