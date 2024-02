बोफोर्स गन से लैस INS संध्याक पानी में दौड़ेगी तो दुश्मन की रुक जाएंगी सांसें : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। नौसेना (Navy) को स्वदेशी “शार्क” मिल गई है। यह समुद्र के खतरों से चुटकियों में लड़ेगी और इसके आगे चीन-पाकिस्तान (China-Pakistan) की घिग्गी बधेंगी। बतातें चलें कि नौसेना के बेड़े में शनिवार को INS संध्याक (INS Sandhyak) को शामिल किया गया। यह एक ऐसा जंगी जहाज है जो समंदर के खतरों से लड़ने में माहिर हैं। इस पर बोफोर्स गन लगी है। ये वॉरशिप पानी में दौड़ेगी तो दुश्मन की सांसें रुक जाएंगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने INS संध्याक (INS Sandhyak) के कमीशनिंग समारोह में कहा कि भारतीय नौसेना (Indian Navy) के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। INS संध्याक (INS Sandhyak) का हमारी नौसेना में शामिल होना, निश्चित रूप से हमारी नौसेना की, इस पूरे क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करेगा। उन्होंने भारतीय नौसेना (Indian Navy) को बधाई दी है।

