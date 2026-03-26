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अगर पाकिस्तान युद्ध खत्म करने में कोई भूमिका निभाता है, तो हमें इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए : J-K सीएम उमर अब्दुल्ला

US-Israe-Iran War Mediator : अमेरिका और इज़राइल की ओर से ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। जिसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता के मुद्दे पर कहा कि किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

By Abhimanyu 
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US-Israe-Iran War Mediator : अमेरिका और इज़राइल की ओर से ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। जिसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता के मुद्दे पर कहा कि किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

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जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा, “अगर पाकिस्तान युद्ध खत्म करने में कोई भूमिका निभाता है, तो हमें इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? चलिए, ऐसा करते हैं। अगर इज़राइल और ईरान के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहाँ जाकर उनसे बात करने को तैयार हैं, अगर उनकी बातचीत से यह युद्ध खत्म हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए।”

जम्मू मैराथन एक्सपो का उद्घाटन

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दशहरा ग्राउंड, अप्सरा रोड पर जम्मू मैराथन एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा, “हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक स्वस्थ जीवनशैली को भी जोड़ें। इस लिहाज़ से, यह हमारे लिए बहुत संतोष की बात है कि रविवार को हम पहली बार जम्मू हाफ मैराथन का आयोजन करेंगे, जिसके साथ-साथ 10K और 5K की दौड़ भी होगी।”

अब्दुल्ला ने आगे कहा, “जम्मू और कश्मीर बैंक ने इस आयोजन के मुख्य प्रायोजक (टाइटल स्पॉन्सर) के तौर पर आगे आकर सहयोग दिया है, और हमें इस आयोजन के लिए बड़ी संख्या में पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें विदेशी प्रतिभागियों के पंजीकरण भी शामिल हैं। 800 से ज़्यादा प्रतिभागी J&K के बाहर से आ रहे हैं, और लगभग 2,800 पंजीकरण J&K के भीतर से ही हुए हैं। यह देखते हुए कि यह आयोजन पहली बार हो रहा है, यह संख्या बहुत ही उत्साहजनक है, और हमें उम्मीद है कि भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ेगी।”

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