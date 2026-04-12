ईरान से नहीं बनी बात तो भारत-चीन के जहाजों को होर्मुज पर रोकने की तैयारी में ट्रंप : रिपोर्ट

US-Iran Talks Fail : इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन 21 घंटे चली इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला वाली रणनीति अपना सकते हैं।

दरअसल, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अमेरिका लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जस्ट द न्यूज की एक रिपोर्ट शेयर की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो ट्रंप उस नाकेबंदी की रणनीति को अपनाएंगे, जो वेनाजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ अपनाई गयी थी। जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी और भारत व चीन जैसे देशों के जहाजों को रोककर उन पर दबाव बनाया जा सकेगा।

जस्ट द न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, तानाशाह निकोलस मादुरो को सैन्य बल से पकड़ने का साहसी अभियान शुरू करने से पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नौसैनिक नाकाबंदी के ज़रिए वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था, जिसने देश के तेल राजस्व का गला घोंट दिया। अगर ईरान शनिवार को अमेरिका द्वारा पेश किए गए अंतिम समझौते को मानने से इनकार कर देता है, तो ट्रंप अपने वादे के मुताबिक तेहरान पर बमबारी करके उसे “पाषाण युग” में वापस भेज सकते हैं। या फिर, वह अपनी सफल नाकेबंदी की रणनीति को फिर से अपना सकते हैं, ताकि पहले से ही लड़खड़ा रही ईरानी अर्थव्यवस्था को और कमज़ोर किया जा सके और चीन व भारत के लिए तेल के एक अहम स्रोत को बंद करके उन पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जा सके।

रिपोर्ट में आगे कहा गया- विडंबना यह है कि वेनेज़ुएला की नाकाबंदी का नेतृत्व करने वाला विशालकाय USS जेराल्ड फोर्ड कैरियर, एक जानलेवा आग के बाद मरम्मत और चालक दल के आराम के लिए थोड़े समय के विराम के बाद अब फ़ारस की खाड़ी में पहुँच गया है। और अब यह USS अब्राहम लिंकन और नौसेना के अन्य प्रमुख जहाज़ों के साथ शामिल हो गया है। संक्षेप में कहें तो, विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर ईरान की पकड़ को नाकाबंदी के ज़रिए आसानी से चुनौती दे सकते हैं।

लेक्सिंगटन इंस्टीट्यूट की राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ रेबेका ग्रांट ने ‘जस्ट द न्यूज़’ को बताया, “अब US नेवी के लिए इस जलडमरूमध्य से होकर गुज़रने वाली हर चीज़ पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना बहुत आसान होगा – चाहे वह ऊपर की ओर जा रही हो या नीचे की ओर। मैंने सुना है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 10 जहाज़ों की आवाजाही हुई है। इनमें से एक जहाज़ रूसी टैंकर था, जिस पर दूसरा झंडा लगा हुआ था। हमें यह भी पता चला है कि कुछ माल चीन और भारत भेजा गया है, और हमने कुछ जहाज़ों को इस जलडमरूमध्य में प्रवेश करते हुए भी देखा है।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर ईरान अड़ियल रवैया अपनाता है, तो निश्चित रूप से US नेवी पानी के ऊपर से निगरानी का एक मज़बूत तंत्र स्थापित कर सकती है… और इस जलडमरूमध्य से अंदर-बाहर होने वाली हर चीज़ पर नज़र रख सकती है। ऐसे में, अगर आप खारग द्वीप या ओमान के पास वाले उस संकरे हिस्से से होकर गुज़रना चाहेंगे, तो आपको US नेवी से अनुमति लेनी पड़ेगी।”

अस्थायी सीज़फ़ायर का समय खत्म होने के करीब है, ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने पहले से ही कई विकल्प तैयार कर लिए हैं, अगर ईरान ट्रंप के आखिरी प्रस्ताव को ठुकरा देता है। नौसैनिक नाकेबंदी का विचार सबसे पहले पिछले हफ़्ते रिटायर्ड जनरल जैक कीन ने सुझाया था, जो देश के शीर्ष सैन्य रणनीतिकारों में से एक हैं। कीन ने न्यूयॉर्क पोस्ट के एक कॉलम में लिखा, “अगर युद्ध फिर से शुरू होता है और हम ईरान की बची हुई सैन्य संपत्तियों को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देते हैं, तो अमेरिकी सेना खारग पर कब्ज़ा करने — या उसे तबाह करने का विकल्प चुन सकती है।” “इसके अलावा, अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी कर सकती है, जिससे तेहरान की निर्यात की जीवनरेखा बंद हो जाएगी।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर हम खारग के बुनियादी ढांचे को बचाकर रखते हैं, लेकिन उस पर अपना भौतिक नियंत्रण कर लेते हैं, तो ईरान के तेल और उसकी अर्थव्यवस्था पर हमारी पूरी पकड़ हो जाएगी।” “यही वह सबसे बड़ा दबाव होगा जिसकी हमें उसके ‘परमाणु भंडार’ — यानी समृद्ध यूरेनियम के ज़ख़ीरे — को ज़ब्त करने और उसकी संवर्धन सुविधाओं को खत्म करने के लिए ज़रूरत होगी।”