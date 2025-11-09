महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस और राजद वापस ले आएंगे जंगल राज- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

पटना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखरी दिन मतदाताओं से यह आग्रह किया कि वह राज्य को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं या कांग्रेस और राजद के बीते जंगल राज में। रक्षा मंत्री ने कहा कि आपको यह तय करना होगा कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित बिहार बनाना है या इसे वापस जंगल राज की ओर ले जाना है। भारत एक विकसित भारत बनने जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत तभी विकसित बनेगा जब बिहार विकसित होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले गया जी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। रक्षा मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कांग्रेस का मतलब मुसलमान वाली टिप्पणी की भी आलोचना की और इसे राजनीति का सरासर पतन बताया। उन्होने कहा कि अगर कोई विकास ला सकता है, तो वह एनडीए है। जहां तक राजद और कांग्रेस का सवाल है वह बेतुकी बातें करते हैं। वह जाति, संप्रदाय और धर्म के नाम पर समाज के सद्भाव और भाईचारे को तोड़कर राजनीतिक सफलता हासिल करना चाहते हैं। मैंने दो-तीन दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री, एक कांग्रेस नेता का बयान सुना था। पहले। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। कांग्रेस राजनीति में किस हद तक गिरना चाहती है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी यही कहता हूं कि आपको उकसाया जा रहा है। इस पर गंभीरता से सोचिए उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी एक रक्षा गलियारा बनाया जाएगा। राज्य में टैंक, हथियार और राइफल जैसे रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ेगा, स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे, रोजगार पैदा होंगे और निवेश आकर्षित होगा। राज्य के कैमूर में एक अन्य चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दिन गए जब वे कट्टा से शासन करते थे। अब कोई किसी को धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह देखकर हैरानी हुई जब राजद ने एक सात साल के बच्चे को मंच पर भाषण देने के लिए कहा। बच्चे ने कहा, जब वह अशिक्षित था, तो वह लाठी लेकर घूमता था, लेकिन जब तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बने, तो वह कट्टा लेकर घूमता है। ऐसी राजनीति पर शर्म आती है जहां वे एक मासूम बच्चे में ऐसे मूल्यों को आत्मसात करना चाहते हैं।

राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस और राजद को बताना चाहता हूं कि भारत कोई साधारण देश नहीं है।वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश भारत की धरती से पूरी दुनिया में गया है और यहां वे जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। यहां हिंदू-मुसलमान सब भाई-भाई हैं, यह सिर्फ़ सरकार बनाने के लिए बीजेपी और एनडीए को बदनाम करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा।