इस Janmashtami पर आप अपने व्रत रखते हैं तो शाम को आप नाश्‍ते में साबूदाने की ट‍िक्‍की खा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए जानते हैं की इसे कैसे बनायें।

कितने लोगों के लिए : 4

सामग्री :

1 – साबूदाना एक कप

2 – उबले आलू तीन मीड‍ियम साइज के और मैश किए हुए

3 – मूंगफली आधा कप (भुनी और दरदरी पिसी हुई)

4 – हरी मिर्च बारीक कटी हुई

5 – हरा धनिया कटा हुआ

6 – सेंधा नमक स्वादानुसार

7 – जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच

8 – घी या तेल तलने के लिए

विधि :

STEP 1 – साबूदाने की टि‍क्‍की बनाने के ल‍िए मीड‍ियम साइज के साबूदाने को 2 घंटे के ल‍िए भ‍िगो दें।

STEP 2 –अब भीगा हुआ साबूदाना छलनी में डालकर छान लें।

STEP 3 –अब एक बड़े बाउल में साबूदाना, मैश किए आलू, मूंगफली, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक और जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्‍स करें।

STEP 4 –अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे टिक्की के आकार के गोले बनाकर हल्का चपटा कर लें।

STEP 5 –इसके बाद तवा या पैन गरम करें, उसमें घी डालें और मीड‍ियम फ्लेम पर टिक्कियाें को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें।

STEP 6 –अब इन टिक्कि‍यों काे दही या हरी चटनी के साथ सर्व करें।

STEP 7 –आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं।

STEP 8 –व्रत में खाने के ल‍िए ये बेहतरीन स्‍नैक्‍स हो सकता है।