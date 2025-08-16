  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Janmasthmi 2025: जन्‍माष्‍टमी का रख रहे हैं व्रत, तो जरूर सर्व करें साबूदाने की ट‍िक्‍की; नोट करें आसान रेस‍िपी

Janmasthmi 2025: जन्‍माष्‍टमी का रख रहे हैं व्रत, तो जरूर सर्व करें साबूदाने की ट‍िक्‍की; नोट करें आसान रेस‍िपी

इस Janmashtami पर आप अपने व्रत रखते हैं तो शाम को आप नाश्‍ते में साबूदाने की ट‍िक्‍की खा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए जानते हैं की इसे कैसे  बनायें।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस Janmashtami पर आप अपने व्रत रखते हैं तो शाम को आप नाश्‍ते में साबूदाने की ट‍िक्‍की खा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए जानते हैं की इसे कैसे  बनायें।

पढ़ें :- Coock Tips: इस गर्मी में देर तक खाना बनाना नहीं पसंद , तो ये हैं आसानी से बनने वाले पकवान, जो तैयार होंगे सिर्फ 15 मिनट में

कितने लोगों के लिए : 4

सामग्री :

1 – साबूदाना एक कप

2 – उबले आलू तीन मीड‍ियम साइज के और मैश किए हुए

पढ़ें :- Rakshabandhan2025:राखी पर मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए घर पर बनाएँ इस खास तरीके से मिठाई ,आपका भाई हो जाएगा खुश

3 – मूंगफली आधा कप (भुनी और दरदरी पिसी हुई)

4 – हरी मिर्च बारीक कटी हुई

5 – हरा धनिया कटा हुआ

6 – सेंधा नमक स्वादानुसार

7 – जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच

पढ़ें :- Coock tips : ब्रेकफास्ट में बनाएं मूंग दाल का चीला, स्वाद के साथ ही सेहत के लिए होगा फायदेमंद

8 – घी या तेल तलने के लिए

विधि :

STEP 1 – साबूदाने की टि‍क्‍की बनाने के ल‍िए मीड‍ियम साइज के साबूदाने को 2 घंटे के ल‍िए भ‍िगो दें।

STEP 2 –अब भीगा हुआ साबूदाना छलनी में डालकर छान लें।

STEP 3 –अब एक बड़े बाउल में साबूदाना, मैश किए आलू, मूंगफली, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक और जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्‍स करें।

STEP 4 –अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे टिक्की के आकार के गोले बनाकर हल्का चपटा कर लें।

पढ़ें :- Coock Tips: घर पर बनाएँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

STEP 5 –इसके बाद तवा या पैन गरम करें, उसमें घी डालें और मीड‍ियम फ्लेम पर टिक्कियाें को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें।

STEP 6 –अब इन टिक्कि‍यों काे दही या हरी चटनी के साथ सर्व करें।

STEP 7 –आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं।

STEP 8  –व्रत में खाने के ल‍िए ये बेहतरीन स्‍नैक्‍स हो सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Janmasthmi 2025: जन्‍माष्‍टमी का रख रहे हैं व्रत, तो जरूर सर्व करें साबूदाने की ट‍िक्‍की; नोट करें आसान रेस‍िपी

Janmasthmi 2025: जन्‍माष्‍टमी का रख रहे हैं व्रत, तो जरूर सर्व करें...

Janmashtami 2025: इस जन्‍माष्‍टमी पर बनाएं 5 तरह के स्‍वीट्स, भगवान श्री कृष्ण हो जाएँगे प्रसन्न

Janmashtami 2025: इस जन्‍माष्‍टमी पर बनाएं 5 तरह के स्‍वीट्स, भगवान श्री...

स्वतंत्रता दिवस पर फल मंडी अध्यक्ष कि तानाशाही, नहीं माना प्रशासन का आदेश जबरदस्ती खुलवायी फल मंडी

स्वतंत्रता दिवस पर फल मंडी अध्यक्ष कि तानाशाही, नहीं माना प्रशासन का...

यूपी के 5,118 स्कूलों में आज से बालवाटिका की हुई शुरुआत, नौनिहालों की मानसिक सेहत पर रहेगा जोर

यूपी के 5,118 स्कूलों में आज से बालवाटिका की हुई शुरुआत, नौनिहालों...

जन्‍माष्‍टमी व्रत में इस रेस‍िपी से बनाएं मखाने की खीर, कम समय में हो जाएगा तैयार; स्‍वाद भी रहेगा जबरदस्‍त

जन्‍माष्‍टमी व्रत में इस रेस‍िपी से बनाएं मखाने की खीर, कम समय...

Krishna Janmashtami Health Tips : कृष्ण जन्माष्टमी पर सेहत का ऐसे रखें ख्याल , बनी रहेगी एनर्जी

Krishna Janmashtami Health Tips : कृष्ण जन्माष्टमी पर सेहत का ऐसे रखें ख्याल...