Tips For Black and Thick Hair: अगर दिख जाए सिर में पहला सफेद बाल तो करें सबसे पहले ये जरुरी काम

First White Hair Appears in the Head: आज के समय में वक्त बे वक्त का खाना पीना और सोना वाली दिनचर्या से असमय ही छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे है। अगर आपको भी अपने सिर में एक भी सफेद बाल नजर आ जाए तो सबसे पहले ये कुछ काम आपको जरुर करने हैं।

वो काम सबसे पहले ध्यान दें कि अगर कम उम्र में आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ लें की आपको अपनी जीवनशैली में जरा सा बदलाव करने की जरुरत है। सबसे पहले तो पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें।

फल और सब्जियां, जैतून का तेल, मछली और संतरे को डाईट में शामिल

रोजाना विटामिन, प्रोटीन और फाईबर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो ताकि बाल स्वस्थ्य रहे। डेली रुटीन में सीड्स और नट्स का सेवन करें। इसके अलावा एंडीऑक्सीडेंट से भरे हुए फल और सब्जियां, जैतून का तेल, मछली और संतरे को डाईट में शामिल करें।

बाल असमय ही झड़ने और सफेद होने शुरु हो जाते हैं

इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते है तो कम कर दें और हो सके तो छोड़ दें। इसके अलावा किसी भी प्रकार का स्ट्रेस और टेंशन न लें। स्ट्रेस और टेंशन लेने से सीधा असर बालों पर पड़ता है। बाल असमय ही झड़ने और सफेद होने शुरु हो जाते हैं।