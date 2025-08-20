चीजी ब्रेड ऑमलेट बनाना बहुत आसान है। आप इसे 5 म‍िनट में बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये सभी को खूब पसंद आएगी।

सामग्री

– अंडे 8

– ब्रेड स्लाइस 8

– प्याज एक बारीक कटा हुआ

– टमाटर एक बारीक कटा हुआ

– हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई

– शिमला मिर्च आधा कप (बारीक कटी)

– धनिया पत्ती दो बड़े चम्मच (कटी हुई)

– नमक स्वादानुसार

– काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच

– लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच

– चीज एक कप (कद्दूकस किया हुआ, मोजरेला या प्रोसेस्ड)

– बटर दाे बड़े चम्मच

विधि :

– एक बाउल में अंडे फोड़कर डालें। इसमें नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से फेंट लें।

–अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और धनिया पत्ती डालकर मिला लें।

– इसके बाद तवे या नॉनस्टिक पैन को गरम करें और उसमें थोड़ा मक्खन डालें।

– अब पैन पर एक ब्रेड स्लाइस रखें और उस पर दो से तीन चम्मच फेंटा हुआ अंडा डालकर फैला दें।

– अब ऊपर से कद्दूकस किया हुआ चीज डालें और हल्का सा अंडा पकने दें।

– अब दूसरी ब्रेड स्लाइस रखकर हल्के हाथ से दबाएं।

– ब्रेड को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें।

– इसी तरह बाकी ब्रेड और अंडे से सभी ऑमलेट तैयार करें।

– गरमागरम चीजी ब्रेड ऑमलेट को टमाटर सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें।