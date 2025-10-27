Coock Tips : ब्रेकफास्ट में खाना है कुछ हेल्दी, बेस्ट ऑप्शन है उपमा

  1. हिन्दी समाचार
क्या आपको ब्रेकफास्ट  के लिए रोज सुबह सुबह सोचना पड़ता है कि  आज ऐसा क्या बनाये जो कि खाने में हेल्दी रहे । तो आज हम आपके लिए  उपमा  लाये हैं जो कि एक ऐसी डिश है, जो सुबह के नाश्ते के लिए काफी पसंद की जाती है। यह काफी लाइट होती है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। इसलिए अगर आप सुबह की जल्दी में ब्रेकफास्ट के लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहती हैं, तो उपमा आपके लिए बेस्ट है। आइए जानें इसकी रेसिपी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कितने लोगों के लिए : 2

सामग्री :

  • सूजी- 1 कप
  • तेल/घी- 2-3 बड़े चम्मच
  • राई- 1 छोटा चम्मच
  • चना दाल- 1 छोटा चम्मच
  • उड़द दाल- 1 छोटा चम्मच
  • कड़ी पत्ता- 8-10
  • अदरक- 1 इंच
  • प्याज- 1
  • हरी मिर्च- 2-3
  • मटर, गाजर, बीन्स- 1/2 कप
  • पानी- 2.5 कप
  • नमक- स्वादानुसार
  • नींबू का रस- 1 बड़ा चम्मच
  • हरा धनिया- बारीक कटा हुआ

विधि :

  • सबसे पहले एक कड़ाही में सूजी को बिना तेल के मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि सूजी जले नहीं। भूनने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें।
  • अब उसी कड़ाही में तेल या घी गरम करें। राई डालें और जब वह चटकने लगे तो चना दाल और उड़द दाल डालें। दाल को सुनहरा होने तक भूनें।
  • अब कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ अदरक, प्याज और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अगर आप सब्जियां डाल रहे हैं, तो उन्हें भी डालकर 2-3 मिनट तक भूनें।
  • अब इसमें पानी और नमक डालकर उबाल आने दें।
  • पानी में उबाल आने के बाद, भुनी हुई सूजी को धीरे-धीरे लगातार चलाते हुए डालें, ताकि गांठें न बनें।
  • आंच धीमी कर दें और कड़ाही को ढककर 3-4 मिनट तक पकाएं। जब सूजी सारा पानी सोख ले और उपमा नरम हो जाए, तो गैस बंद कर दें।
  • गैस बंद करने के बाद इसमें नींबू का रस मिलाएं और बारीक कटे हरे धनिए से सजाकर गरमागरम परोसें।

 

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

