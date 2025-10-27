Coock Tips : ब्रेकफास्ट में खाना है कुछ हेल्दी, बेस्ट ऑप्शन है उपमा

क्या आपको ब्रेकफास्ट के लिए रोज सुबह सुबह सोचना पड़ता है कि आज ऐसा क्या बनाये जो कि खाने में हेल्दी रहे । तो आज हम आपके लिए उपमा लाये हैं जो कि एक ऐसी डिश है, जो सुबह के नाश्ते के लिए काफी पसंद की जाती है। यह काफी लाइट होती है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। इसलिए अगर आप सुबह की जल्दी में ब्रेकफास्ट के लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहती हैं, तो उपमा आपके लिए बेस्ट है। आइए जानें इसकी रेसिपी।

कितने लोगों के लिए : 2

सामग्री :

सूजी- 1 कप

तेल/घी- 2-3 बड़े चम्मच

राई- 1 छोटा चम्मच

चना दाल- 1 छोटा चम्मच

उड़द दाल- 1 छोटा चम्मच

कड़ी पत्ता- 8-10

अदरक- 1 इंच

प्याज- 1

हरी मिर्च- 2-3

मटर, गाजर, बीन्स- 1/2 कप

पानी- 2.5 कप

नमक- स्वादानुसार

नींबू का रस- 1 बड़ा चम्मच

हरा धनिया- बारीक कटा हुआ

विधि :