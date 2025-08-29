  1. हिन्दी समाचार
बहुत कम लोग होंगे जिन्हे  मोमोज न पसंद हो ऐसे में आज हम आपके लिए पनीर मोमोज की रिसीपी लेकर आए हैं आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं ....

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

आटा (डो) बनाने के लिए

  • मैदा दो कप
  • नमक स्‍वादानुसार
  • तेल ए‍क छोटा चम्मच
  • पानी जरूरत अनुसार

स्टफिंग के लिए

  • पनीर 200 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)
  • प्याज एक (बारीक कटा हुआ)
  • हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
  • गाजर एक (कद्दूकस की हुई)
  • पत्ता गोभी एक कप (बारीक कटी हुई)
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच
  • सोया सॉस एक छोटा चम्मच
  • काली मिर्च आधा छोटा चम्मच
  • नमक स्वादानुसार
  • तेल एक बड़ा चम्मच

विधि :

  • सबसे पहले मैदा, नमक और तेल मिलाकर पानी से सॉफ्ट आटा गूंध लें।
  • इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख दें।
  • अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें।
  • इसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर भून लें।
  • अब गाजर, पत्ता गोभी डालकर दो से तीन मिनट तक चलाएं।
  • सोया सॉस, काली मिर्च और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें।
  • गैस बंद करके कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें और अच्छी तरह मिला लें।
  • इसके बाद आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पतली पूरी बेलें।
  • बीच में ऐक दाे चम्मच स्टफिंग भरें और किनारों को मोड़कर मोमोज का शेप दें।
  • मोमोज को स्टीमर या इडली कुकर में रखकर 10 से 12 मिनट तक स्टीम करें।
  • आपको पनीर माेमो तैयार है।
  • गरम-गरम पनीर मोमोज को लाल तीखी चटनी या मेयो सॉस के साथ सर्व करें।

 

