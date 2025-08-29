बहुत कम लोग होंगे जिन्हे मोमोज न पसंद हो ऐसे में आज हम आपके लिए पनीर मोमोज की रिसीपी लेकर आए हैं आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं ….

आटा (डो) बनाने के लिए

मैदा दो कप

नमक स्‍वादानुसार

तेल ए‍क छोटा चम्मच

पानी जरूरत अनुसार

स्टफिंग के लिए

पनीर 200 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)

प्याज एक (बारीक कटा हुआ)

हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

गाजर एक (कद्दूकस की हुई)

पत्ता गोभी एक कप (बारीक कटी हुई)

अदरक-लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच

सोया सॉस एक छोटा चम्मच

काली मिर्च आधा छोटा चम्मच

नमक स्वादानुसार

तेल एक बड़ा चम्मच

विधि :