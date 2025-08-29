बहुत कम लोग होंगे जिन्हे मोमोज न पसंद हो ऐसे में आज हम आपके लिए पनीर मोमोज की रिसीपी लेकर आए हैं आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं ….
आटा (डो) बनाने के लिए
- मैदा दो कप
- नमक स्वादानुसार
- तेल एक छोटा चम्मच
- पानी जरूरत अनुसार
स्टफिंग के लिए
- पनीर 200 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)
- प्याज एक (बारीक कटा हुआ)
- हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
- गाजर एक (कद्दूकस की हुई)
- पत्ता गोभी एक कप (बारीक कटी हुई)
- अदरक-लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच
- सोया सॉस एक छोटा चम्मच
- काली मिर्च आधा छोटा चम्मच
- नमक स्वादानुसार
- तेल एक बड़ा चम्मच
विधि :
- सबसे पहले मैदा, नमक और तेल मिलाकर पानी से सॉफ्ट आटा गूंध लें।
- इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख दें।
- अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें।
- इसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर भून लें।
- अब गाजर, पत्ता गोभी डालकर दो से तीन मिनट तक चलाएं।
- सोया सॉस, काली मिर्च और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें।
- गैस बंद करके कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें और अच्छी तरह मिला लें।
- इसके बाद आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पतली पूरी बेलें।
- बीच में ऐक दाे चम्मच स्टफिंग भरें और किनारों को मोड़कर मोमोज का शेप दें।
- मोमोज को स्टीमर या इडली कुकर में रखकर 10 से 12 मिनट तक स्टीम करें।
- आपको पनीर माेमो तैयार है।
- गरम-गरम पनीर मोमोज को लाल तीखी चटनी या मेयो सॉस के साथ सर्व करें।