अचानक गर्मा-गर्म चाय पीने या फिर खाने से जल गई है जीभ तो ऐसे पाएं तुरंत आराम

What to do if your tongue gets burnt suddenly: कई बार जल्दी जल्दी में या ऐसे ही कुछ भी अचानक गर्मा गर्म चीज खा लेने से जीभ जल जाती है। कई बार तो जीभ पर छाले पड़ जाते है। जिससे कुछ भी खाने पीने में बहुत परेशानी होती इसमें दर्द भी होता है।

इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते है। अगर जीभ जल गई है तो शहद लगा लें। इससे जलन में आराम मिलेगा। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण की वजह से इंन्फेक्शन से भी बचाता है।

अगर अचानक कुछ गर्मा गर्म खाने या पीने की वजह से जीभ जल गई है तो दही खाने से भी जलन में आराम मिलता है। दही खाने से मुंह के छाले भी सही होते है।

जीभ जलने पर आप बर्फ चूसने से आराम मिलती है।इसके अलावा जली हुई जीभ में आराम पाने के लिए आप हल्दी की मदद ले सकते है। इसके लिए हल्दी और दूध का गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे जहां जीभ जली है वहां लगा लें आराम मिलेगा।