IILM Academy का 20वां दीक्षांत समारोह मना, पीजीडीएम और पीजीडीएम (वित्तीय प्रबंधन) बैच 2023-25 के स्नातक बैचों को डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए

लखनऊ। आईआईएलएम एकेडमी ऑफ हायर लर्निंग, गोमती नगर, लखनऊ, ने 23 अगस्त को अपना 20वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस अवसर पर पीजीडीएम और पीजीडीएम (वित्तीय प्रबंधन) बैच 2023-25 के स्नातक बैचों को डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

समारोह की शुरुआत मंगलाचरण और सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसने कार्यक्रम को एक गरिमामयी माहौल प्रदान किया। आईआईएलएम, लखनऊ की डीन-अकादमिक डॉ. सुचिता विश्वकर्मा ने दीक्षांत समारोह की आधिकारिक घोषणा की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लखनऊ के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निदेशक अश्विनी कुमार शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में पारले के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक वरुण भल्ला और आईआईएलएम विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंह उपस्थित रहे।

अपने स्वागत भाषण में, आईआईएलएम, लखनऊ के निदेशक, डॉ. वीवी गोपाल ने अतिथियों, पुरस्कार विजेताओं, अभिभावकों, मीडिया प्रतिनिधियों और छात्रों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने आईआईएलएम द्वारा छात्रों के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में किए गए अनेक मूल्यवर्धनों पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप स्नातक बैच को 100 प्रतिशत अनुकरणीय प्लेसमेंट प्राप्त हुआ।

आईआईएलएम, लखनऊ की डीन अकादमिक डॉ. सुचिता विश्वकर्मा ने भी 2025 की कक्षा के लिए शैक्षणिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि अश्विनी कुमार शुक्ला और श्री अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से स्नातकों को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किए। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने दीक्षांत भाषण भी दिए और अपने विचारों से छात्रों को प्रेरित किया।

अपने संबोधन में, श्री शुक्ला ने छात्रों को बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि वे वक्ता, मार्गदर्शक और इंटर्नशिप प्रदाता के रूप में अपने संस्थान में वापस आकर, स्नातकों और आईआईएलएम के बीच के बंधन को मजबूत करते हुए, अपना योगदान दें। मुख्य अतिथि वरुण भल्ला ने भी एक प्रेरक दीक्षांत भाषण दिया और नेतृत्व एवं निष्ठा को व्यावसायिक सफलता के प्रमुख घटक बताते हुए छात्रों को उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व के लिए प्रेरित किया। अजय कुमार सिंह ने गतिशील व्यावसायिक परिदृश्य में निरंतर सीखने, अनुकूलनशीलता और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के महत्व पर बल दिया।

पीजीडीएम बैच 2023-25 के 86 छात्रों ने अपने स्नातक प्रमाणपत्र और पदक प्राप्त किए, जो उनकी उपलब्धि की भावना को दर्शाता हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार इस प्रकार प्रदान किए गए:

बैच स्वर्ण रजत कांस्य

पीजीडीएम (कोर) 2023-2025 आकर्ष दीप प्रज्ञा मिश्रा मोहम्मद वली

पीजीडीएम (एफएम) 2023-2025 आर्या त्रिपाठी तंजिला अंसार काजल शिवहरे

इसके अतिरिक्त, विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए:

सर्वश्रेष्ठ एसआईपी पुरस्कार: खुशी अग्रवाल (पीजीडीएम 2023-25)

सर्वश्रेष्ठ एसआईपी पुरस्कार: आर्या त्रिपाठी (पीजीडीएम-वित्तीय प्रबंधन 2023-25)

कार्यक्रम का संचालन डॉ. तौसीफ इरफान और डॉ. फवाद अली खान के कुशल मार्गदर्शन में किया गया, जिन्होंने समग्र संकाय समन्वयक के रूप में कार्य किया और समारोह का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया। दीक्षांत समारोह का समापन स्नातक छात्रों की यात्रा, उनकी उपलब्धियों और उनके भविष्य के रोमांचक भविष्य के उत्सव के साथ हुआ।