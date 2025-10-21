  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘यमुना में बिना जांच डाले गये केमिकल पर गंभीर रिपोर्ट का लिया जाए तुरंत संज्ञान…’ अखिलेश यादव ने छठ पर्व से पहले की मांग

Cleaning of Yamuna in Delhi: देशभर में छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होने वाली है। 27 अक्टूबर की शाम और 28 अक्टूबर की सुबह को नदियों व घाटों के किनारे सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ व्रत सम्पन्न होगा। इस बीच दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासत गरमाने लगी है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने यमुना से झाग हटाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। वहीं, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कथित तौर पर यमुना में से झाग को हटाने के लिए ‘सिलिकोन डीफोमफोमा’ का इस्तेमाल किए जाने की एक रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट का वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए, मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच किये बिना डाले गये केमिकल के बारे में इस गंभीर रिपोर्ट का तुरंत संज्ञान लिया जाए। छठ पर्व से पहले ये एक अति संवेदनशील विषय है।’

अखिलेश ने आगे लिखा, ‘यही यमुना जी मथुरा होते हुए प्रयागराज पहुँचकर जब गंगा जी में संगमित होती हैं तो ये प्रदूषण काशी होते हुए और भी आगे बढ़ जाता है। इस तरह यमुना जी का प्रदूषण गंगा जी के जल को भी कुप्रभावित करता है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के कारण यमुना जी और गंगा जी को अविरल-निर्मल रखने में पूरी तरह से नाकाम रही है, कम-से-कम और अधिक प्रदूषित तो न करे। नदियों की स्वच्छता के लिए आबंटित किये गये अरबों रूपये कहाँ बह गये, इसकी गहन जाँच और सख़्त कार्रवाई हो। हमारे देश में नदी मात्र जल के बहाव का नहीं बल्कि भावनात्मक लगाव का विषय है।’

