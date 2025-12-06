इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर जाहिल और वाहियात आदमी बताया, ममता बनर्जी से पूछा कि क्यों नहीं कर रहीं वो इसके खिलाफ कार्रवाई?

  1. हिन्दी समाचार
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) की बुनियाद रखने को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Imran Masood) ने कहा कि हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) जाहिल औ वाहियात आदमी हैं। आप मस्जिद बनाईए, लेकिन मस्जिद के नाम पर तमाशा और सियासत मत कीजिए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) की बुनियाद रखने को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Imran Masood) ने कहा कि हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) जाहिल औ वाहियात आदमी हैं। आप मस्जिद बनाईए, लेकिन मस्जिद के नाम पर तमाशा और सियासत मत कीजिए। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहीं? उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद (Murshidabad) में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, लेकिन देश में अल्पसंख्यक हैं।

पढ़ें :- 'ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों को दे रहीं धोखा...' कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का वक्फ कानून पर बड़ा बयान

बेलडांगा में पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी

हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद रेप्लिका का शिलान्यास करने के प्लान से पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस नेशनल हाईवे 12 (National Highway 12) पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। यहां बड़े पैमाने पर लोग ईंट लेकर पहुंच रहे हैं।

कार्यक्रम का शेड्यूल

ऑर्गनाइजर ने दिन का शेड्यूल जारी किया है। सुबह 8 बजे सऊदी मौलवियों सहित खास मेहमानों आएंगे। सुबह 10 बजे कुरान की तिलावत होगी। दोपहर 12 बजे मुख्य सेरेमनी शुरू होगी। दोपहर 2 बजे कम्युनिटी मील और शाम 4 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा।

पढ़ें :- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी, बोले- बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई तो उसका भी वही हाल होगा

सात केटरिंग एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट

भीड़ के लिए शाही बिरयानी (Shahi Biryani) बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की सात केटरिंग एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। विधायक के एक करीबी ने कहा कि मेहमानों के लिए लगभग 40,000 पैकेट और लोकल लोगों के लिए 20,000 पैकेट बनाए जा रहे हैं, जिससे अकेले खाने का खर्च 30 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वेन्यू का बजट लगभग 60-70 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा।

