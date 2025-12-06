इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर जाहिल और वाहियात आदमी बताया, ममता बनर्जी से पूछा कि क्यों नहीं कर रहीं वो इसके खिलाफ कार्रवाई?

नई दिल्ली। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) की बुनियाद रखने को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Imran Masood) ने कहा कि हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) जाहिल औ वाहियात आदमी हैं। आप मस्जिद बनाईए, लेकिन मस्जिद के नाम पर तमाशा और सियासत मत कीजिए। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहीं? उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद (Murshidabad) में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, लेकिन देश में अल्पसंख्यक हैं।

बेलडांगा में पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी

हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद रेप्लिका का शिलान्यास करने के प्लान से पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस नेशनल हाईवे 12 (National Highway 12) पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। यहां बड़े पैमाने पर लोग ईंट लेकर पहुंच रहे हैं।

कार्यक्रम का शेड्यूल