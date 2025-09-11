कानुपर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की बच्ची के साथ गैंगरेप

कानपुर। देश भर में दुष्कर्म का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। खेलने की उम्र ने बच्चों ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि लोग सुनकर अंचभित हो गए है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जहां दो नाबालिगों ने पांच रुपए का लालच देकर एक छह साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने एक आरोपी नाबालिग को ​पकड़ लिया है। वहीं दूसरे की तलाश कर रही है। पीड़िता को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का है।

कानपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। दो नाबालिग लड़कों ने एक नाबालिग बच्ची को पांच रुपए का लालच देकर उसके साथ गैंग रेप किया। खेलने की उम्र में बच्चों ने इतना गंभीर अपराध किया कि हर कोई सकते में हैं। बता दे कि कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में आठ और 12 साल के दो बच्चों ने मिलकर छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। बच्ची की चीख-पुकार सुन कर जब मोहल्ले के लोग एकत्र हुए तो दोनों आरोपी नाबालिग बच्चे भाग खड़े हुए।

लड़खराती जुबान से मासूम ने बताई आपबीती

आरोपितों की असलियत व करतूत उजागर करने के लिए परिवारीजन ने एक वीडियो बनाया, जिसमें मासूम लड़खड़ाती जुबान से आपबीती बयां कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता ने बताया कि बुधवार रात उनकी छह साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान मोहल्ले के दो बच्चे आए और पांच रुपये व चॉकलेट का लालच देकर बेटी को अपने पास बुलाया। फिर मुंह दबाकर घर के पास स्थित एक खाली पड़े मकान के कमरे ले गए। दोनों ने खाली मकान में मासूम के गैंगरेप किया। बच्ची दर्द से चीखने लगी तो आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए और उसी खाली मकान में पहुंचे। वहां, भीड़ जमा होती देख आरोपी बालक भाग गए। पीड़िता के अलावा पुलिस एक आरोपित को पकड़कर थाने ले आईं। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों बाल अपचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।