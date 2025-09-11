  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कानुपर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की बच्ची के साथ गैंगरेप

कानुपर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की बच्ची के साथ गैंगरेप

देश भर में दुष्कर्म का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। खेलने की उम्र ने बच्चों ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि लोग सुनकर अंचभित हो गए है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जहां दो नाबालिगों ने पांच रुपए का लालच देकर एक छह साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने एक आरोपी नाबालिग को ​पकड़ लिया है। वहीं दूसरे की तलाश कर रही है। पीड़िता को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

By Satish Singh 
Updated Date

कानपुर। देश भर में दुष्कर्म का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। खेलने की उम्र ने बच्चों ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि लोग सुनकर अंचभित हो गए है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जहां दो नाबालिगों ने पांच रुपए का लालच देकर एक छह साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने एक आरोपी नाबालिग को ​पकड़ लिया है। वहीं दूसरे की तलाश कर रही है। पीड़िता को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का है।
कानपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। दो नाबालिग लड़कों ने एक नाबालिग बच्ची को पांच रुपए का लालच देकर उसके साथ गैंग रेप किया। खेलने की उम्र में बच्चों ने इतना गंभीर अपराध किया कि हर कोई सकते में हैं। बता दे कि कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में आठ और 12 साल के दो बच्चों ने मिलकर छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। बच्ची की चीख-पुकार सुन कर जब मोहल्ले के लोग एकत्र हुए तो दोनों आरोपी नाबालिग बच्चे भाग खड़े हुए।

पढ़ें :- तेज रफ्तार स्कूल की बस बाइक में टक्कर मार पानी से भरे गड्ढे में पलटी, दो की मौत

लड़खराती जुबान से मासूम ने बताई आपबीती

आरोपितों की असलियत व करतूत उजागर करने के लिए परिवारीजन ने एक वीडियो बनाया, जिसमें मासूम लड़खड़ाती जुबान से आपबीती बयां कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता ने बताया कि बुधवार रात उनकी छह साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान मोहल्ले के दो बच्चे आए और पांच रुपये व चॉकलेट का लालच देकर बेटी को अपने पास बुलाया। फिर मुंह दबाकर घर के पास स्थित एक खाली पड़े मकान के कमरे ले गए। दोनों ने खाली मकान में मासूम के गैंगरेप किया। बच्ची दर्द से चीखने लगी तो आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए और उसी खाली मकान में पहुंचे। वहां, भीड़ जमा होती देख आरोपी बालक भाग गए। पीड़िता के अलावा पुलिस एक आरोपित को पकड़कर थाने ले आईं। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों बाल अपचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कानुपर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की बच्ची के साथ गैंगरेप

कानुपर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की...

तेज रफ्तार स्कूल की बस बाइक में टक्कर मार पानी से भरे गड्ढे में पलटी, दो की मौत

तेज रफ्तार स्कूल की बस बाइक में टक्कर मार पानी से भरे...

कैबिनेट मंत्री से थाना प्रभारी ने की अमर्यादित भाषा में बात, बेबीरानी मौर्य ने प्रमुख सचिव गृह और DGP को लिखा पत्र

कैबिनेट मंत्री से थाना प्रभारी ने की अमर्यादित भाषा में बात, बेबीरानी...

UP News : बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को 31 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा, भारी फोर्स तैनात

UP News : बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को 31...

बिना शादी किए मां बनी भोजपुरी सिंगर, लोग कर रहे है ट्रोल

बिना शादी किए मां बनी भोजपुरी सिंगर, लोग कर रहे है ट्रोल

Ramleela 2025 : प्रयागराज की रामलीला में 120 साल पुराने सिंहासन पर विराजमान होंगे श्री राम

Ramleela 2025 : प्रयागराज की रामलीला में 120 साल पुराने सिंहासन पर...