अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने स्कूल से 215 बच्चों और 15 टीचर्स को किया अगवा, एक हफ्ते में दूसरी घटना

World News: सेंट्रल नाइजीरिया के एक कैथोलिक स्कूल से अनजान बंदूकधारियों ने 215 स्कूली बच्चों और 12 टीचरों को किडनैप कर लिया है। यह देश में एक हफ़्ते में दूसरी मास किडनैपिंग है। नाइजर राज्य के पापिरी समुदाय में हुई यह सबसे नई किडनैपिंग डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बैकग्राउंड में हुई है जिसमें उन्होंने “क्रिश्चियन जेनोसाइड” को खत्म करने के लिए मिलिट्री दखल देने की बात कही थी, जिसे नाइजीरियाई सरकार ने होने से मना किया है।

राज्य सरकार के सेक्रेटरी अबू बकर उस्मान ने एक बयान में कहा: “नाइजर राज्य सरकार को अगवारा लोकल सरकारी इलाके में सेंट मैरी स्कूल से बच्चों के किडनैप होने की परेशान करने वाली खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है।” नाइजर स्टेट पुलिस कमांड ने कहा कि किडनैपिंग सुबह-सुबह हुई, और तब से मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात कर दिया गया है। 62 साल के दौदा चेकुला ने कहा कि अगवा हुए स्कूली बच्चों में उनके चार पोते-पोतियां भी शामिल हैं, जिनकी उम्र सात से 10 साल के बीच है।

चेकुला ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, “हमें नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हमने आज सुबह से कुछ नहीं सुना है।” “जो बच्चे बच निकले थे, वे बिखर गए हैं। उनमें से कुछ अपने घरों को वापस भाग गए और हमें बस यही जानकारी मिल रही है कि हमलावर अभी भी बाकी बच्चों के साथ झाड़ियों में जा रहे हैं।” नाइजर, देश के 36 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, जो राजधानी अबुजा से पश्चिम में पड़ोसी बेनिन तक फैला हुआ है। शुक्रवार सुबह हुई यह घटना पिछले दस सालों में राज्य में दर्ज की गई तीसरी सामूहिक स्कूल किडनैपिंग है। नाइजर राज्य में पिछले हमले में, मई 2021 में, एक इस्लामिक मदरसे से 135 बच्चों को अगवा किया गया था, जिनमें से छह की मौत हो गई थी।

सोमवार को, बंदूकधारियों ने पड़ोसी केब्बी राज्य में लड़कियों के एक बोर्डिंग स्कूल पर हमला किया, 25 स्कूली लड़कियों को किडनैप कर लिया और वाइस-प्रिंसिपल की हत्या कर दी। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिक्योरिटी फोर्स ने साज़िश के बारे में जानकारी दी थी और रात भर स्कूल की रखवाली की, लेकिन जल्दी ही मौके से चले गए। राज्य के गवर्नर ने कहा, “भारी हथियारों से लैस सिक्योरिटी वालों ने स्टूडेंट्स के साथ फोटो खिंचवाईं, लेकिन हमले से 30 मिनट पहले उन्हें छोड़कर चले गए।” इसके बाद, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला टीनुबू ने जूनियर डिफेंस मिनिस्टर बेलो मातावाले को बचाव के कामों में मदद के लिए राज्य में शिफ्ट होने का ऑर्डर दिया।

किसी भी ग्रुप ने हमलों की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एनालिस्ट और लोकल लोगों का कहना है कि गैंग अक्सर स्कूलों, यात्रियों और दूर-दराज के गांवों को फिरौती के लिए किडनैप करके निशाना बनाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि बंदूकधारी ज़्यादातर पहले चरवाहे थे, जिन्होंने संसाधनों की कमी को लेकर हुई लड़ाइयों के बाद खेती करने वाले समुदायों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश अपने सेंट्रल और नॉर्थ राज्यों में कई एक जैसी असुरक्षा की मुश्किलों से घिरा हुआ है, जिसमें फिरौती के लिए किडनैपिंग सिर्फ़ एक पहलू है।