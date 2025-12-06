  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. सूडान में पैरामिलिट्री RSF ने किंडरगार्टन पर किया बड़ा ड्रोन हमला, 43 बच्चों समेत 79 नागरिकों की मौत

सूडान में पैरामिलिट्री RSF ने किंडरगार्टन पर किया बड़ा ड्रोन हमला, 43 बच्चों समेत 79 नागरिकों की मौत

West Kordofan drone strike: सूडान के पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ ने दक्षिण-मध्य सूडान के दक्षिण कोर्दोफान राज्य के कलोगी शहर में एक किंडरगार्टन पर ड्रोन से हमला कर दिया। देश के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कलोगी शहर में हुए “नरसंहार” में 43 बच्चों समेत 79 आम लोगों को मारने का आरोप लगाया है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह हमला “सूडानी समुदायों के खिलाफ़ आतंकवादी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ मिलिशिया के चल रहे नरसंहार अभियान का हिस्सा था।”

By Abhimanyu 
Updated Date

West Kordofan drone strike: सूडान के पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ ने दक्षिण-मध्य सूडान के दक्षिण कोर्दोफान राज्य के कलोगी शहर में एक किंडरगार्टन पर ड्रोन से हमला कर दिया। देश के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कलोगी शहर में हुए “नरसंहार” में 43 बच्चों समेत 79 आम लोगों को मारने का आरोप लगाया है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह हमला “सूडानी समुदायों के खिलाफ़ आतंकवादी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ मिलिशिया के चल रहे नरसंहार अभियान का हिस्सा था।”

पढ़ें :- HMD 100 और HMD 101 फीचर फोन भारत में लॉन्च; कीमत 1100 रुपये से भी कम

सूडान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गुरुवार के हमले में 43 बच्चों और छह महिलाओं समेत 79 आम लोग मारे गए। मंत्रालय ने कहा कि “मिलिशिया ने बड़ी संख्या में बच्चों को मारने के मकसद से ड्रोन से लॉन्च किए गए रॉकेट से एक किंडरगार्टन को निशाना बनाया।” बयान में आगे कहा गया कि जब लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े, तो RSF ने “किंडरगार्टन को फिर से निशाना बनाया, जिसमें पहले हमले में घायल नहीं हुए बच्चों समेत और लोग मारे गए।”

मंत्रालय ने कहा कि RSF के लड़ाकों ने ग्रामीण अस्पताल में “पीड़ितों और डॉक्टरों का पीछा किया” जहाँ घायलों को ले जाया गया था, जिससे मरने वालों की संख्या 79 हो गई और 38 घायल हो गए। बयान में आगे कहा गया कि यह हमला “बच्चों और घायलों के खिलाफ़ आतंक का एक ऐसा काम है जो पहले कभी नहीं हुआ,” और कहा कि “सबसे क्रूर कट्टरपंथी ग्रुप्स” ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। बयान के मुताबिक, यह हमला “नया सबूत देता है कि मिलिशिया इंटरनेशनल कम्युनिटी की चुप्पी को अपने लगातार अत्याचारों को बढ़ावा देने और मंज़ूरी देने के तौर पर देखती है।”

मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि “मिलिशिया के सपोर्टर, UN सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल एक्टर्स इन नरसंहारों के जारी रहने के लिए ज़िम्मेदार हैं।” उसने कहा कि ये घटनाएं दिखाती हैं कि “इस आतंकवादी मिलिशिया के साथ रहने का कोई रास्ता नहीं है, जिसमें बुनियादी इंसानियत और किसी भी नियम या कानून का सम्मान नहीं है।” हमले पर विद्रोही ग्रुप की तरफ़ से कोई कमेंट नहीं आया।

गुरुवार को, साउथ कोर्डोफ़ान राज्य सरकार ने कहा कि कालूकी में एक किंडरगार्टन और एक हॉस्पिटल को निशाना बनाए जाने पर छह बच्चों और एक टीचर समेत आठ लोग मारे गए, और कई दूसरे घायल हो गए। कोर्डोफ़ान के तीन राज्यों – नॉर्थ, वेस्ट और साउथ – में आर्मी और RSF के बीच हफ़्तों तक भयंकर लड़ाई चली, जिससे हज़ारों लोग भाग गए।

पढ़ें :- दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मिशन मोड पर चल रही है लड़ाई- सीएम रेखा गुप्ता

सूडान के 18 राज्यों में से, RSF पश्चिम में दारफुर इलाके के सभी पांच राज्यों को कंट्रोल करता है, सिवाय उत्तरी दारफुर के कुछ उत्तरी हिस्सों के जो अभी भी सेना के कंट्रोल में हैं। बदले में, सेना दक्षिण, उत्तर, पूर्व और बीच में बाकी 13 राज्यों के ज़्यादातर इलाकों पर कब्ज़ा करती है, जिसमें राजधानी खार्तूम भी शामिल है। सूडानी सेना और RSF के बीच अप्रैल 2023 में शुरू हुए संघर्ष में हज़ारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सूडान में पैरामिलिट्री RSF ने किंडरगार्टन पर किया बड़ा ड्रोन हमला, 43 बच्चों समेत 79 नागरिकों की मौत

सूडान में पैरामिलिट्री RSF ने किंडरगार्टन पर किया बड़ा ड्रोन हमला, 43...

World Book of Records London में अब नीतीश कुमार का बजा डंका, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज की एक अद्वितीय उपलब्धि

World Book of Records London में अब नीतीश कुमार का बजा डंका,...

Modi-Putin Joint Statement : जब पुतिन ने कह दी पीएम मोदी के 'मन की बात', बोले-भारत के विकास की गाड़ी में रूस डालता रहेगा अपना तेल

Modi-Putin Joint Statement : जब पुतिन ने कह दी पीएम मोदी के...

FIFA World Cup 2026 : लियोनल मेसी, बोले- शायद वह अगला विश्व कप नहीं खेल पाएंगे! बयान ने फैंस के बीच मचा दी हलचल

FIFA World Cup 2026 : लियोनल मेसी, बोले- शायद वह अगला विश्व...

DDLJ Statue London : लंदन के लेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन की ब्रॉन्ज मूर्ति का अनावरण, ऐसा था शाहरुख खान और काजोल का रिएक्शन

DDLJ Statue London : लंदन के लेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन...

Modi-Putin Joint Statement : पुतिन,बोले- 'भारत को जारी रहेगी फ्यूल सप्लाई', पीएम मोदी ने कहा- रूसी नागरिकों को मिलेगा फ्री ई-टूरिस्ट वीजा

Modi-Putin Joint Statement : पुतिन,बोले- 'भारत को जारी रहेगी फ्यूल सप्लाई', पीएम...