मुडेहरा बाजार–नईकोट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अलाव व्यवस्था नदारद, ग्रामीणों ने वन विभाग से लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग तेज

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: कड़ाके की ठंड ने नौतनवां तहसील के मुडेहरा बाजार, नईकोट रेलवे स्टेशन तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट के बावजूद गांवों, बाजारों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था न किए जाने से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर न तो अलाव जलवाए गए हैं और न ही लकड़ी या अन्य संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई है। इस लापरवाही के चलते क्षेत्र के ग्रामीण, खासकर बुजुर्ग, बच्चे, मजदूर, चौकीदार और छोटे दुकानदार भीषण ठंड में परेशान हैं। रात के समय ठंड और बढ़ जाने से खुले में रहना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि यदि ठंड का यही हाल रहा और प्रशासन ने समय रहते अलाव की व्यवस्था नहीं की, तो गरीब तबके के लोगों के लिए हालात खतरनाक हो सकते हैं।

नईकोट रेलवे स्टेशन, मुडेहरा बाजार, महुआरी, सम्पतिहा, गजरहा, बरवां खुर्द, परसौनी कला सहित आसपास के प्रमुख चौराहों और ग्राम सभाओं में कहीं भी अलाव नहीं जलाया गया है, जिससे राहगीरों व यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायतों में अब तक कंबल वितरण भी नहीं किया गया है, जबकि कागजों में योजनाएँ दिखा दी जाती हैं।

ठंड के चलते सर्दी, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से तत्काल लकड़ी उपलब्ध कराने और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि लोग अपने स्तर पर भी अलाव जला सकें।

युवा समाजसेवी देशदीपक पान्डेय, अनिल सिंह, जितेंद्र सिंह, सोमनाथ पान्डेय, रमाशंकर त्रिपाठी, विपिन अग्रहरी, प्रिंस अग्रहरी, अमित गुप्ता, अवधेश गुप्ता, मणिधर प्रजापति, मुकेश सागर, अमरनाथ गुप्ता, विकास गुप्ता, रोहित अग्रहरी, भालेन्दु शुक्ला, राजू प्रसाद सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल अलाव जलवाने और पंचायतों द्वारा गरीबों को कंबल वितरण शुरू करने की मांग उठाई है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट