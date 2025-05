Aam Pana: दोपहर की तेज धूप और गर्मी में शरीर को ठंडक के साथ साथ मिलेगी एनर्जी, ट्राई करें आम पना की रेसिपी

how to make mango panna at home :गर्मियों में तेज धूप और लू से बचने के लिए आम पना का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। इसे पीते ही तुरंत शरीर को ठंडक और एनर्जी मिलती है। टेस्ट में भी इसका कोई जवाब नहीं है। इसे बनाना भी बेहद आसान होता है। आज हम आपके लिए घर में आम पना बनाने की रेसिपी लेकर आये हैं। तो चलिए जानते है इसे बनाने का तरीका।

आम पन्ना बनाने के लिए सामग्री:

कच्चे आम – 2

चीनी – ½ कप

भुना जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच

काला नमक – स्वादानुसार

पुदीना पत्ते (ऑप्शनल)

आम पन्ना बनाने का तरीका

1. आम को उबालकर छील लें और गूदा निकालें।

2. मिक्सर में आम का गूदा, चीनी, काला नमक, जीरा पाउडर और पुदीना मिलाएं।

3. इसे ठंडे पानी में घोलें और बर्फ डालकर सर्व करें।