यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को होगा जारी

लखनऊ। यूपी में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम पूरा हो गया। यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa) ने बताया था कि SIR होने से पहले यूपी में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे।

सूत्रों के अनुसार 1.26 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं, जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45.95 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.32 लाख डुप्लीकेट हैं। 84.20 लाख लापता हैं और 9.37 लाख ने फॉर्म जमा नहीं किया है। यूपी में 15 दिन की समय अवधि बढ़ने से करीब दो लाख मतदाता बढ़े हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब SIR प्रक्रिया में समय का एक्सटेंशन नहीं होगा। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट (Final Draft) आएगा। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ (Lucknow) और गाजियाबाद में कटे हैं। 30 फीसदी नाम लखनऊ और गाज़ियाबाद से कटे। फॉर्म भरने की समय सीमा 26 दिसंबर रात 12 बजे तक है। चुनाव आयोग (Election Commission) के अनुसार, अगर किसी को आपत्ति है तो वह दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं। SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा। इसके बाद 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी।