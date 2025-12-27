  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को होगा जारी

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को होगा जारी

यूपी में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम पूरा हो गया। यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa) ने बताया था कि SIR होने से पहले यूपी में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम पूरा हो गया। यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa) ने बताया था कि SIR होने से पहले यूपी में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे।

पढ़ें :- Veer Bal Diwas: सीएम योगी बोले- इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो

सूत्रों के अनुसार 1.26 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं, जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45.95 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.32 लाख डुप्लीकेट हैं। 84.20 लाख लापता हैं और 9.37 लाख ने फॉर्म जमा नहीं किया है। यूपी में 15 दिन की समय अवधि बढ़ने से करीब दो लाख मतदाता बढ़े हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब SIR प्रक्रिया में समय का एक्सटेंशन नहीं होगा। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट (Final Draft) आएगा। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ (Lucknow) और गाजियाबाद में कटे हैं। 30 फीसदी नाम लखनऊ और गाज़ियाबाद से कटे। फॉर्म भरने की समय सीमा 26 दिसंबर रात 12 बजे तक है। चुनाव आयोग (Election Commission) के अनुसार, अगर किसी को आपत्ति है तो वह दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं।  SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा। इसके बाद 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को होगा जारी

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट...

Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई 'धुरंधर' फिल्म, अभिनेता संजय दत्त वर्चुअली हुए शामिल, दिया ये संदेश

Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई...

जज्बे की जीत: शुभम जायसवाल ने बढ़ाया नौतनवा का मान,समाज ने किया सम्मानित

जज्बे की जीत: शुभम जायसवाल ने बढ़ाया नौतनवा का मान,समाज ने किया...

Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर के बचाव में उतरे बृजभूषण शरण सिंह, बोले- उनके खिलाफ रची गई बड़ी साजिश, वह निर्दोष

Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर के बचाव में उतरे बृजभूषण शरण...

यूपी के इस जिले में लड़के-लड़कियों के लिए स्मार्टफोन बैन; हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक

यूपी के इस जिले में लड़के-लड़कियों के लिए स्मार्टफोन बैन; हाफ-पैंट पहनने...

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में नेपाल में उबाल, भैरहवा में कई संगठनों का तीखा प्रदर्शन

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में नेपाल में उबाल,...