  यूपी में छोटे से लेकर बड़े सरकारी अस्पतालों में अब बायोमीट्रिक हाजिरी नहीं, तो वेतन नहीं का फरमान जारी

यूपी में छोटे से लेकर बड़े सरकारी अस्पतालों में अब बायोमीट्रिक हाजिरी नहीं, तो वेतन नहीं का फरमान जारी

उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक में अधिकारियों-कर्मचारियों की हाजिरी बायोमीट्रिक विधि से दर्ज करने के कड़े निर्देश जारी किया गया है। महानिदेशक के तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि बिना बायोमीट्रिक हाजिरी (Biometric Attendance) के वेतन का आहरण न किया जाये।

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक डॉ रतनपाल सिंह सुमन (Dr. Ratanpal Singh Suman, Director General of Medical and Health Services, Uttar Pradesh) ने सभी अस्पतालों के प्रभारियों को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी व्यवस्था अपनाये जाने के लिए अपने नियंत्रणाधीन सभी अस्पतालों में अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रतिदिन की उपस्थिति बायोमीट्रिक दर्ज (Biometric Attendance) किये जाने तथा उसी के आधार पर वेतन आहरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

