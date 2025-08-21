वाराणसी में बेखौफ बदमाशों ने कालोनाइजर की गोली मारकर की हत्या, वारदात की वीडियो आई सामने

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सनसनीखेज वारदात हुई। बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े सारनाथ थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में अरिहंत नगर कालोनी के पास कालोनाइजर महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं, इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि, बाइक सवार बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं।

गुरुवार सुबह महेंद्र गौतम (54) अपने मकान बुद्धा सिटी से अपने कार्य क्षेत्र अरिहंतनगर बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश उनके पास पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। महेंद्र के कनपटी पर गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गए। उधर, वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। वहां मौजूद महिला की सूचना पर पहुंचे लोगों ने आनन- फानन घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वहीं, इस घटना के बाद बाइक सवार बदमाश कॉलोनी का रास्ता पकड़कर रिंगरोड की तरफ भाग गए। इसके बाद कॉलोनी के रहने वाले लोगों की सूचना के बाद डीसीपी वरूणा जोन प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। वहीं, इस घटना की एक वीडियो भी सामने आयी है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।