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Vegetable Soup :  सर्दियों में गरमागरम और पौष्टिक सूप त्वचा और आंखों के लिए बेहद फायदेमंद

सर्दियों के मौसम में गरमागरम और पौष्टिक सूप (Winter Soup) शरीर को अंदर से गर्माहट देने, इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी-खांसी से राहत दिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Vegetable Soup : सर्दियों के मौसम में गरमागरम और पौष्टिक सूप (Winter Soup) शरीर को अंदर से गर्माहट देने, इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी-खांसी से राहत दिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। वहीं स्वाद की बात की जाय तो ठंड के दिनों में ताजी मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करके घर पर आसानी से बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद सूप तैयार किए जा सकते हैं।

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फायदे: गाजर, बीन्स, ब्रोकली, पत्तागोभी और मटर जैसी पौष्टिक सब्जियों से भरपूर यह सूप विटामिन्स का पावरहाउस है। अदरक, लहसुन और काली मिर्च का तड़का लगाने से यह सर्दी-जुकाम में गले को तुरंत आराम पहुंचाता है।

मूंग दाल और पालक सूप
फायदे: जो लोग सर्दियों में हल्का लेकिन प्रोटीन से भरपूर खाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन और गाढ़ा (Creamy) विकल्प है।

मिक्स वेज सूप के फायदे
यह लो-कैलोरी (Low-Calorie) होता है।
इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे इसे पीने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती और आप ओवरइटिंग से बच जाते हैं।

वेज सूप
सर्दियों में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं और भारी खाना खाते हैं, जिससे कब्ज (Constipation) की समस्या हो जाती है। वेज सूप में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर और लिक्विड होता है, जो पेट को साफ रखता है, गैस की समस्या दूर करता है और पाचन को आसान बनाता है।

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दैनिक पोषण
एक ही कटोरी सूप में आपको गाजर से विटामिन A (आंखों के लिए अच्छा), ब्रोकली और पत्तागोभी से विटामिन C व K, और बीन्स से प्रोटीन व मिनरल्स एक साथ मिल जाते हैं। यह शरीर की दैनिक पोषण संबंधी जरूरतों को आसानी से पूरा करता है।

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