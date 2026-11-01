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winter morning Warm water :  सर्दियों में सुबह उठ कर पिएं गर्म पानी, शुरुआत एक गिलास गर्म पानी से करें

सर्दियों की सुबह विस्तर से उठने के बाद गर्म पानी पीने से तुरंत शारीरिक आराम मिलता है। रात भर कुछ न खाने-पीने के बाद शरीर को फिर से हाइड्रेशन मिलता है, और नाक बंद होने की समस्या से कुछ समय के लिए राहत मिलती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

winter morning Warm water :  सर्दियों की सुबह विस्तर से उठने के बाद गर्म पानी पीने से तुरंत शारीरिक आराम मिलता है। रात भर कुछ न खाने-पीने के बाद शरीर को फिर से हाइड्रेशन मिलता है, और नाक बंद होने की समस्या से कुछ समय के लिए राहत मिलती है। ठंड के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत डालने के लिए यह एक बहुत अच्छा और सुकून देने वाला तरीका है।

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हाइड्रेशन
सोकर उठने पर शरीर में स्वाभाविक रूप से पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) होती है। दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करना बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपका शरीर किसी भी तरल पदार्थ को जल्दी ही अपने आंतरिक तापमान के बराबर गर्म कर लेता है। इसलिए, वैज्ञानिक दृष्टि से, तरल पदार्थ का शुरुआती तापमान उतना मायने नहीं रखता, जितना कि आप कुल कितनी मात्रा में पानी पीते हैं।

रक्त संचार
गुनगुना पानी आपके पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम दे सकता है और रक्त वाहिकाओं को थोड़ा फैला सकता है। इससे मल त्यागने में आसानी होती है, लेकिन यह पाचन संबंधी पुरानी समस्याओं को ठीक नहीं करता है।

पानी बहुत ज्यादा खौलता हुआ या अत्यधिक गर्म न हो, हमेशा गुनगुना पिएं ताकि मुंह या गले की आंतरिक परत को नुकसान न पहुंचे।

यदि आपको किडनी से जुड़ी या कोई अन्य गंभीर चिकित्सीय समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही सेवन करें।

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