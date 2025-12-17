Desk job healthy habits : डेस्क जॉब वाले अपनाएं ये हेल्दी आदतें , स्ट्रेस और बीमारियों से रहें दूर

ऑफिस में बैठ कर लगातार डेस्क जॉब वाले लोग अक्सर मोटापे से लेकर स्ट्रेस जैसी कई समस्याओं परेशान रहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी की कमी, गलत पोस्चर में बैठना। इसके साथ ही खुद के लिए समय न निकाल पाना। आइये जानते है कुछ हेल्दी आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं।

लंबे समय तक डेस्क जॉब की लाइफस्टाइल अपनाने से स्ट्रेस के साथ ही मोटापा, आंखों की रोशनी और यहां तक की कई और बीमारियां हो सकती हैं। लगातार कई घंटों तक एक ही जगह बैठना शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन (Blood circulation) काफी स्लो हो जाता है, जिससे कमर, गर्दन और पैरों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में डेस्क जॉब करते हुए कोशिश करें कि हर 45-50 मिनट में अपनी चेयर से उठें और 2-3 मिनट की वॉक करें। इसके अलावा आप सीढ़ीयां भी चढ़ उतर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ जाता है।

बैठने में अपने पोश्चर का ध्यान रखें। लगातार पीठ झुकाकर काम करते रहना। या गर्दन को आगे निकालकर काम करना। ये सभी रीढ़ की हड्डी (Spinal cord) पर दबाव डालती है। इसलिए हमेशा कुर्सी पर सीधा बैठें, पीठ को सपोर्ट दें, स्क्रीन आंखों की सीध में रखें और पैर जमीन पर टिकाकर रखें। गलत पोश्चचर में बैठना स्पाइन को नुकसान पहुंचा सकता है।