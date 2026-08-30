Finger millet : थाली में शामिल करें ये रागी के व्यंजन, इन्हें बनाना भी है आसान

Finger millet: रागी को फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। यह एक पौष्टिक अनाज है, जो हड्डियों को मजबूत करने वाले तत्वों और फाइबर से भरपूर होता है। रागी स्वास्थ्य के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इसके व्यंजनों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, आयरन और आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और वजन नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आमतौर पर रागी का उपयोग दक्षिण भारतीय खान-पान में होता है, लेकिन इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं।

रागी की रोटी/चपाती: फाइबर से भरपूर रागी रोटी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है और लंबे समय तक पेट भरा होने का अहसास कराती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

रागी का दलिया (पोरिज): शिशुओं, बढ़ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह सबसे सुपाच्य और पौष्टिक आहार है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है।

रागी इडली और डोसा: दक्षिण भारतीय व्यंजनों का यह स्वस्थ रूप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बेहतरीन संयोजन है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण यह मधुमेह रोगियों के लिए आदर्श है।

रागी इडली और डोसा: दक्षिण भारतीय व्यंजनों का यह स्वस्थ रूप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बेहतरीन संयोजन है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण यह मधुमेह रोगियों के लिए आदर्श है।

रागी के लड्डू (गुड़ के साथ): यह आयरन और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर में खून की कमी (एनीमिया) को दूर करता है और हड्डियों को मजबूती देता है।