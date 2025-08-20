Health Tips : शरीर की बढ़ती सूजन बन सकती है गंभीर बीमारियों की वजह, बचने के लिए करें ये 5 काम

अगर आपके शरीर में बिना किसी बीमारी के सूजन है तो आप इसे नॉर्मल समझने की भूल न करें। कई बार सूजन शरीर के अंदर हो रही होती है, जिसका बाहर से पता नहीं लग पाता है। अगर लंबे समय तक सूजन बनी रहे, तो यह दिल की बीमारियों, डायबिटीज, आर्थराइटिज और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। हालांकि, इसे कम किया जा सकता है। आइए जानें शरीर की सूजन कम करने के लिए क्या करें।
एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट को अपनाएं
आपकी खान पान बिगड़ने के कारण भी सूजन हो सकता। एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट का मतलब है ऐसे फूड्स खाना जो सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर हों और उन चीजों से परहेज करना जो सूजन पैदा करती हैं।
नींद पूरी करें
नींद शरीर की मरम्मत और रिकवरी का समय होता है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते, तो शरीर में सूजन बढ़ाने वाले केमिकल का लेवल बढ़ जाता है। लगातार नींद की कमी शरीर में स्ट्रेस रिएक्शन को एक्टिव करती है, जो पुरानी सूजन को जन्म देती है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट करें
लगातार तनाव में रहने से कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ता है। लंबे समय तक कोर्टिसोल बढ़ने से शरीर में सूजन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है।
क्या करें- तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन और व्ययाम को अपनी रूटीन में शामिल करें। दिन में कुछ समय नेचर के बीच बिताना, हॉबीज के लिए समय निकालना और दोस्तों के साथ समय बिताना भी तनाव कम करने के अच्छे तरीके हैं।
नियमित रूप से एक्सरसाइज करें
नियमित एक्सरसाइज करना सूजन कम करने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है।
हेल्दी फैट्स खाएं
फैट्स हमेशा बुरा नहीं होता। हेल्दी फैट्स शरीर के लिए जरूरी हैं और ये सूजन को कम करने में मददगार साबित होते हैं। अनहेल्दी फैट्स, जैसे- ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से दूरी बनाकर हेल्दी फैट्स को अपनाना जरूरी है।