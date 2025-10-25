IND vs AUS 3rd ODI: ऑस्ट्रेलियाई पारी 236 रनों पर सिमटी, हर्षित राणा ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट

IND vs AUS 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा व आखिरी मैच शनिवार को सिडनी में खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। लेकिन, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी को 236 रनों पर समेट दिया। भारत के लिए हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए हैं। अब भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 237 रन बनाने हैं।
IND vs AUS 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा व आखिरी मैच शनिवार को सिडनी में खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। लेकिन, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी को 46.4 ओवर में 236 रनों पर समेट दिया। भारत के लिए हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए हैं। अब भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 237 रन बनाने हैं।
सिडनी में टॉस हारने के बाद भारत की ओर से गेंदबाज़ी का अच्छा प्रदर्शन रहा। टीम के लिए हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए, लेकिन असली हीरो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर थे – उन्होंने न सिर्फ़ बीच के ओवरों में कड़ा रुख़ अपनाया, बल्कि विकेट भी चटकाकर भारत को वापसी दिलाई। यह तब हुआ जब मेज़बान टीम ने मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड के साथ पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़कर शानदार शुरुआत की थी। ट्रैविस हेड को मोहम्मद सिराज ने आउट किया और फिर भारतीय स्पिनरों ने मोर्चा संभाला।
कुलदीप यादव ने परिस्थितियों का जायज़ा लेने में समय लिया, लेकिन बाकी दोनों ने शानदार गेंदबाज़ी की। उन्होंने स्टंप्स पर लगातार अटैक किया, बाउंड्रीज़ को सुखाया और गलत शॉट लगाए। मैट रेनशॉ ने 58 गेंदों में 56 रनों की पारी खेलकर मध्यक्रम को संभाले रखा, लेकिन हर्षित राणा ने वापसी करते हुए मध्य और निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया। भारत ने कैच ज़रूर छोड़े, कुछ गेंदबाज़ी साधारण थी, लेकिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की आमतौर पर धीमी और नीची पिच पर, उन्हें लगता होगा कि उन्होंने एक मैच पीछे खींचने के लिए काफ़ी कुछ कर लिया है।