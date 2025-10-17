IND vs AUS: पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा तीसरा झटका, स्टार खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर

Cameron Green ruled out of ODI series against India: भारत के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑल राउंडर कैमरून ग्रीन पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह स्टार ऑलराउंडर बाजू में दर्द के कारण भारत के खिलाफ तीनों वनडे मैच नहीं खेलेगा। ग्रीन की चोट को “हल्की” श्रेणी का बताया गया है और माना जा रहा है कि वनडे सीरीज से उनका अनुपस्थित रहना एहतियातन है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन को पहली बार रविवार को भारत के खिलाफ पहले वनडे से पहले इस हफ्ते प्रशिक्षण के दौरान अपनी टीम में असहजता महसूस हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा, “ग्रीन कुछ समय के लिए पुनर्वास पूरा करेंगे और एशेज की तैयारी जारी रखने के लिए शेफील्ड शील्ड के तीसरे दौर में खेलने के लिए वापसी की योजना बना रहे हैं।” कैमरून ग्रीन के बाहर होने के बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे शील्ड मुकाबले के दूसरे दिन क्वींसलैंड के लिए घरेलू सत्र का अपना चौथा शतक जड़ने वाले मार्नस लाबुशेन को वनडे टीम में जगह मिल गई है।

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाना है। इस मैच से पहले ही मेजबान टीम के दो स्टार खिलाड़ी जोश इंगलिस और एडम ज़म्पा बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर इंगलिस पिंडली की चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि ज़म्पा पारिवारिक कारणों से मैच नहीं खेल पाएंगे।