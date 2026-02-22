IND vs BAN Final Live : आज विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में भारत-बांग्लादेश की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

  1. हिन्दी समाचार
IND vs BAN Women's Asia Cup Rising Stars 2026 Final : आज विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। जिसमें राधा यादव की अगुवाई वाली इंडिया ए का सामना बांग्लादेश ए टीम से होगा। इंडिया ए ने श्रीलंका ए को सेमी-फाइनल 1 में 5 विकेट से हराया था, जबकि बंगालदेश ने सेमी-फाइनल 2 में पाकिस्तान ए 54 को मात दी थी। आइये जानते हैं कि इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच कब खेला जाएगा? 

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच रविवार 22 फरवरी को खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? 

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच बैंकॉक के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच के लिए टॉस कब होगा? 

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच के लिए टॉस लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 1:30 बजे होगा, जो IST के हिसाब से दोपहर 12:00 बजे है।

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा? 

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा, जो IST के हिसाब से दोपहर 12:30 बजे है।

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच को भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकेंगे? 

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच को भारत में फैंस सोनी स्पोर्ट्स TEN 1 चैनल पर लाइव देख सकेंगे।

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

इंडिया विमेंस ए बनाम बांग्लादेश विमेंस ए, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

