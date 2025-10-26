  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs BAN: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs BAN: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India Women vs Bangladesh Women: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारत आज अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलेगा। जिसमें हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम जीत की लय के साथ सेमी-फाइनल में खेलना चाहेगी। दरअसल, भारत पहले ही सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। उसे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से भिड़ना है। इससे बांग्लादेश के खिलाफ जीत टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

India Women vs Bangladesh Women: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारत आज अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलेगा। जिसमें हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम जीत की लय के साथ सेमी-फाइनल में खेलना चाहेगी। दरअसल, भारत पहले ही सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। उसे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से भिड़ना है। इससे बांग्लादेश के खिलाफ जीत टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगी।

पढ़ें :- टीम इंडिया कल खेलेगी 'करो या मरो' के दो मुकाबले, वर्ल्ड कप और सीरीज दांव पर

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच कब खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच रविवार 26 अक्टूबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच कब शुरू होगा?

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा और टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा।

पढ़ें :- IND W vs AUS W: आज विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख सकेंगे मैच

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच कहां होगा?

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में होगा।

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच का सीधा प्रसारण कहां देखें?

पढ़ें :- IND W vs SA W World Cup Match: आज विमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा भारत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच का सीधा प्रसारण JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तेजप्रताप यादव का चुनावी वादा : महुआ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा भारत-पाक मैच, टॉस हम ही कराएंगे

तेजप्रताप यादव का चुनावी वादा : महुआ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में...

IND vs BAN: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs BAN: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से...

Video Viral : कोहली को वतन से है प्यार…, देश का तिरंगा झंडा विराट के दिल में बसता है

Video Viral : कोहली को वतन से है प्यार…, देश का तिरंगा...

रोहित शर्मा ने दिए संन्यास के संकेत, 'पता नहीं हम वापस...', बोले- शुक्रिया ऑस्ट्रेलिया

रोहित शर्मा ने दिए संन्यास के संकेत, 'पता नहीं हम वापस...', बोले-...

भारत की यादगार जीत में रोहित-कोहली के नाम दर्ज हुए बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गज छूटे पीछे

भारत की यादगार जीत में रोहित-कोहली के नाम दर्ज हुए बड़े रिकॉर्ड,...

सिडनी में RO-KO का चला बल्ला, भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे

सिडनी में RO-KO का चला बल्ला, भारत ने 9 विकेट से जीता...