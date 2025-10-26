IND vs BAN: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India Women vs Bangladesh Women: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारत आज अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलेगा। जिसमें हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम जीत की लय के साथ सेमी-फाइनल में खेलना चाहेगी। दरअसल, भारत पहले ही सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। उसे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से भिड़ना है। इससे बांग्लादेश के खिलाफ जीत टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगी।

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच कब खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच रविवार 26 अक्टूबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच कब शुरू होगा?

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा और टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा।

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच कहां होगा?

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में होगा।

IND vs BAN: इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

इंडिया विमेंस बनाम बांग्लादेश विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप लीग मैच का सीधा प्रसारण JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर होगा।