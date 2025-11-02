  1. हिन्दी समाचार
  3. IND vs SA Final Toss: फाइनल में साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी

IND vs SA Final Toss: आज 2 नवंबर को इंडिया विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस टीम के बीच रविवार को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाना है। यह मैच दोपहर 3:00 बजे से नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते मैच के लिए टॉस देरी में हुआ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच शाम 5:00 बजे शुरू होने की उम्मीद है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका फाइनल मैच नहीं हुआ तो ICC के पास ये विकल्प मौजूद, जानें- कैसे तय होगा विजेता

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंडिया विमेंस (प्लेइंग इलेवन): शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (डब्ल्यू), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

साउथ अफ्रीका विमेंस (प्लेइंग इलेवन): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (डब्ल्यू), एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

पढ़ें :- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल का बदला टाइम, अब इतने बजे शुरू होगा मैच
