भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल का बदला टाइम, अब इतने बजे शुरू होगा मैच

IND-W vs SA-W ICC World Cup Final Live: आज 2 नवंबर को इंडिया विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस टीम के बीच रविवार को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाना है। नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले जानेवाले इस मैच और उसके लिए टॉस का टाइम बदला गया है।

इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:00 बजे से शुरू होना था, लेकिन गीली आउटफील्ड के कारण टॉस में देरी हो रही है। अब मैच के लिए टॉस दोपहर 3 बजे होगा। यानी खेल की शुरुआत 3.30 बजे होगी। गीली आउटफील्ड को सुखाने के लिए ग्राउंड स्टाफ जुटा हुआ। मैदान में रोलर चलाये जा रहे हैं।

अंपायर कप्तानों से बातचीत कर रहे हैं जो अभी भी अपनी ट्रेनिंग किट में हैं। बाउंड्री के आसपास कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। पानी की निकासी अच्छी है, इसलिए उन्हें साफ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन टॉस समय पर हो पाना मुश्किल है।