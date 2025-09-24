IND vs BAN: आज एशिया कप फाइनल का टिकट हासिल करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND vs BAN Asia Cup 2025: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर-4 स्टेज मैच खेला जाना है। दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मैच जीता है। ऐसे में बुधवार को जीत दर्ज करने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी। जबकि हारने वाली टीम को टूर्नामेंट में बनें रहने के लिए अपने आखिरी सुपर-4 मैच को हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही नेट रन रेट भी फाइनल में पहुंचने के लिए अहम होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम बांग्लादेश, सुपर-4 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे?

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच बुधवार 24 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच बुधवार को भारतीय समयानुसार, शाम 08:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पर पहले टॉस होगा।

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच ए मैच कैसे देखें?

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर स्ट्रीम किया जाएगा।