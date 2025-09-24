  1. हिन्दी समाचार
  IND vs BAN: आज एशिया कप फाइनल का टिकट हासिल करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND vs BAN: आज एशिया कप फाइनल का टिकट हासिल करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND vs BAN Asia Cup 2025: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर-4 स्टेज मैच खेला जाना है। दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मैच जीता है। ऐसे में बुधवार को जीत दर्ज करने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी। जबकि हारने वाली टीम को टूर्नामेंट में बनें रहने के लिए अपने आखिरी सुपर-4 मैच को हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही नेट रन रेट भी फाइनल में पहुंचने के लिए अहम होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम बांग्लादेश, सुपर-4 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे? 

पढ़ें :- Asia Cup 2025 : हारिस रऊफ के फाइटर-जेट सेलिब्रेशन का अर्शदीप सिंह ने दिया करारा जवाब, देखें वायरल Video

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच बुधवार 24 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- एशिया कप में भारत से हारने के बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर का उड़ाया मजाक

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच बुधवार को भारतीय समयानुसार, शाम 08:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पर पहले टॉस होगा।

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच ए मैच कैसे देखें? 

भारत बनाम बांग्लादेश एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर स्ट्रीम किया जाएगा।

पढ़ें :- Asia Cup 2025 : टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर किया बेदम, पिछले सात मुकाबलों में 2022 से दौड़ रहा है भारत का विजय रथ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
