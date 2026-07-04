  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs ENG 2nd T20I Live : आज दूसरे टी20 में भारत और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत, रात में नहीं…शाम को इतने बजे से शुरू होगा मैच

IND vs ENG 2nd T20I Live : आज दूसरे टी20 में भारत और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत, रात में नहीं…शाम को इतने बजे से शुरू होगा मैच

IND vs ENG 2nd T20I Live : इंग्लैंड बनाम भारत, टी20आई सीरीज का दूसरा मैच आज शाम मैनचेस्टर में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश दूसरे मैच को जीतकर बढ़त बनाने की होगी। वहीं, इस मैच में एक बार फैंस की वैभव सूर्यवंशी पर होगी कि क्या उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। फिलहाल, भारत का टॉप ऑर्डर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। आइये जानते हैं कि इंग्लैंड बनाम भारत दूसरा टी20 मैच कब और कहाँ खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs ENG 2nd T20I Live : इंग्लैंड बनाम भारत, टी20आई सीरीज का दूसरा मैच आज शाम मैनचेस्टर में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश दूसरे मैच को जीतकर बढ़त बनाने की होगी। वहीं, इस मैच में एक बार फैंस की वैभव सूर्यवंशी पर होगी कि क्या उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। फिलहाल, भारत का टॉप ऑर्डर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। आइये जानते हैं कि इंग्लैंड बनाम भारत दूसरा टी20 मैच कब और कहाँ खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- IND vs ENG 1st T20I Live Streaming : कल से भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का आगाज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ENG : कब खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच? 

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच शनिवार 4 जुलाई, 2026 को खेला जाएगा।

IND vs ENG : कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच? 

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच 4 जुलाई, 2026 को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

पढ़ें :- आज टीम इंडिया खेलेगी दो करो या मरो के मुकाबले, वर्ल्ड कप सेमी-फाइनल का टिकट और सीरीज दांव पर

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी? 

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट किस टीवी चैनल पर होगा? 

पढ़ें :- IND vs IRE : आज वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका या अभी करना होगा इंतजार, पहले टी20 में भारत की ऐसी होगी संभावित प्लेइंग

भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs ENG 2nd T20I Live : आज दूसरे टी20 में भारत और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत, रात में नहीं...शाम को इतने बजे से शुरू होगा मैच

IND vs ENG 2nd T20I Live : आज दूसरे टी20 में भारत...

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने घोषित की टीम, दो नए चेहरों को मिला मौका

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने घोषित की टीम,...

वैभव सूर्यवंशी को मौका न मिलने पर एबी डिविलियर्स ने कहा- अब इंतजार कराने का कोई मतलब नहीं

वैभव सूर्यवंशी को मौका न मिलने पर एबी डिविलियर्स ने कहा- अब...

वैभव सूर्यवंशी को मौका अब नहीं तो कब? ज्यादा देरी आत्मविश्वास और फॉर्म पर डाल सकती है असर

वैभव सूर्यवंशी को मौका अब नहीं तो कब? ज्यादा देरी आत्मविश्वास और...

LA 2028 Olympics : शाहरुख खान के क्रिकेट स्टेडियम में पंडितों से करवाई गई पूजा, इसी मैदान पर खेले जाएंगे ओलंपिक मैच

LA 2028 Olympics : शाहरुख खान के क्रिकेट स्टेडियम में पंडितों से...

IND vs SL Test Series schedule: टीम इंडिया अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा, दो देशों के बीच खेली जाएगी टेस्ट सीरीज, देखें- शेड्यूल

IND vs SL Test Series schedule: टीम इंडिया अगले महीने करेगी श्रीलंका...