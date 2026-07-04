IND vs ENG 2nd T20I Live : आज दूसरे टी20 में भारत और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत, रात में नहीं...शाम को इतने बजे से शुरू होगा मैच

IND vs ENG 2nd T20I Live : इंग्लैंड बनाम भारत, टी20आई सीरीज का दूसरा मैच आज शाम मैनचेस्टर में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश दूसरे मैच को जीतकर बढ़त बनाने की होगी। वहीं, इस मैच में एक बार फैंस की वैभव सूर्यवंशी पर होगी कि क्या उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। फिलहाल, भारत का टॉप ऑर्डर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। आइये जानते हैं कि इंग्लैंड बनाम भारत दूसरा टी20 मैच कब और कहाँ खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs ENG : कब खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच शनिवार 4 जुलाई, 2026 को खेला जाएगा।

IND vs ENG : कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच 4 जुलाई, 2026 को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट किस टीवी चैनल पर होगा?

भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।