  IND vs NZ 1st ODI : करीब 15 साल बाद वडोदरा में खेलने उतरेगी टीम इंडिया, जानें- अब तक कैसा रहा रिकॉर्ड

IND vs NZ 1st ODI : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज रविवार से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है। जहां पर बीते 15 साल से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया। ऐसे में लोकल क्रिकेट फैंस इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस बीच, भारतीय टीम पहले वनडे के लिए वडोदरा पहुंच चुकी है।

बीसीसीआई ने वडोदरा पहुंची भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर की हैं। जिसमें विराटकोहली, केएल राहुल, कप्तान शुभमन गिल और कुलदीप यादव समेत कई खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच से पहले वडोदरा के बीसीए स्टेडियम के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इस मैदान पर 1994 से 2010 के बीच कुल 10 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। यह एक हाइस्कोरिंग ग्राउंड रहा है और 6 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है।

भारत ने वडोदरा में अब तक 9 मैच खेले हैं, और 6 मैचों में टीम ने जीत दर्ज की है। यहां पहला (1994) व आखिरी वनडे (2010) मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही खेला गया था। इन दोनों ही मैचों में भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड ने वडोदरा में खेले तीन मैचों में एक मात्र जीत 1996 में नीदरलैंड्स के खिलाफ दर्ज की थी। अब दिलचस्प होगा कि भारत इस मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ बढ़त को कायम रखता है या न्यूजीलैंड टीम अपने रिकॉर्ड को बेहतर करती है।

