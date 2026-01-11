  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs NZ Toss: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें- पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ Toss: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें- पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ 1st ODI Toss : आज (रविवार 11 जनवरी 2026) से भारत और न्यूजीलैंड की बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है। जहां फैंस पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में देखेंगे। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में पहले वनडे के लिए टॉस हो चुका है, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 1st ODI Toss : आज (रविवार 11 जनवरी 2026) से भारत और न्यूजीलैंड की बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है। जहां फैंस पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में देखेंगे।

पढ़ें :- IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: आज पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

वडोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में पहले वनडे के लिए टॉस हो चुका है, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गिल ने कहा, ‘हम पहले बॉलिंग करेंगे। हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, यह देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, ओस में बॉलिंग करना एक चुनौती होगी। ऐसा लगता है कि ओस आने से लाइट्स में बैटिंग करना थोड़ा आसान होगा। कुछ VH मैच खेले हैं, सभी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। टीम में माहौल अच्छा है। हम 6 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। सुंदर, जडेजा और कुलदीप स्पिनर हैं। सिराज, प्रसिद्ध और हर्षित पेसर हैं।’ मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी।

पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

भारत: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक।

पढ़ें :- 'मेरी किस्मत में लिखा कोई मुझसे छीन नहीं सकता...' टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बोले शुभमन गिल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs NZ Toss: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें- पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ Toss: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला,...

ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट...

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: आज पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: आज पहले वनडे में भारत...

'मेरी किस्मत में लिखा कोई मुझसे छीन नहीं सकता...' टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बोले शुभमन गिल

'मेरी किस्मत में लिखा कोई मुझसे छीन नहीं सकता...' टी20 वर्ल्ड कप...

IND vs NZ Pitch Report : वडोदरा में बरसेंगे रन या गेंदबाज ढाएंगे कहर? जानें- भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे में कैसी होगी पिच

IND vs NZ Pitch Report : वडोदरा में बरसेंगे रन या गेंदबाज...

GG vs UPW: आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्ज के बीच होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

GG vs UPW: आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्ज के बीच होगी...