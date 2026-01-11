IND vs NZ Toss: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें- पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ 1st ODI Toss : आज (रविवार 11 जनवरी 2026) से भारत और न्यूजीलैंड की बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है। जहां फैंस पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में देखेंगे।

वडोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में पहले वनडे के लिए टॉस हो चुका है, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गिल ने कहा, ‘हम पहले बॉलिंग करेंगे। हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, यह देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, ओस में बॉलिंग करना एक चुनौती होगी। ऐसा लगता है कि ओस आने से लाइट्स में बैटिंग करना थोड़ा आसान होगा। कुछ VH मैच खेले हैं, सभी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। टीम में माहौल अच्छा है। हम 6 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। सुंदर, जडेजा और कुलदीप स्पिनर हैं। सिराज, प्रसिद्ध और हर्षित पेसर हैं।’ मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी।

पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

भारत: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक।