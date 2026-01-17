IND vs NZ : तीसरे वनडे में कप्तान गिल काटेंगे इन दो खिलाड़ियों का पत्ता, सीरीज डिसाइडर मैच में इनको मौका मिलना तय

IND vs NZ 3rd ODI Playing XI : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच रविवार को इंदौर में खेला जाना है। यह सीरीज डिसाइडर मैच होगा, क्योंकि तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम किए हैं। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकते हैं। वहीं, दो खिलाड़ियों को बेंच की शोभा बढ़ानी पड़ सकती है।
तीसरे वनडे में इनका कटेगा पत्ता!
सीरीज के आखिरी मैच में कप्तान शुभमन गिल की ओर से पहला बदलाव प्रसिद्ध कृष्णा के रूप से देखने को मिल सकता है। प्रसिद्ध ने इस सीरीज में दो मैच खेले हैं, लेकिन दोनों में काफी महंगे साबित हुए हैं। दूसरा बदलाव नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में देखने को मिल सकता है, जिन्हें ऑल राउंडर के तौर पर पिछले मैच में मौका दिया गया था। लेकिन, वह बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास नहीं कर पाये।
इन दो खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
कप्तान गिल निर्णायक मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दे सकते हैं, जिन्हें अब तक प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा, आयुष बदोनी को भारतीय टीम में डेब्यू का मौका मिल सकता है। आयुष को चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह पर भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया था। वह बल्लेबाजी के साथ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं।
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी/आयुष बदोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा/अर्शदीप सिंह।