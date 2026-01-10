IND vs NZ Pitch Report : वडोदरा में बरसेंगे रन या गेंदबाज ढाएंगे कहर? जानें- भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे में कैसी होगी पिच

IND vs NZ Pitch Report : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच कल (रविवार 11 जनवरी) को वडोदरा में खेला जाना है। सिर्फ वनडे खेलने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है।

दरअसल, तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैदान करीब 15 साल बाद इंटरनेशनल मेंस मैच की मेजबानी करने जा रहा है। हालांकि, बीसीए स्टेडियम में विमेंस क्रिकेट और घरेलू मैचों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां पर टीमों ने बड़े स्कोर खड़े किए हैं। दिसंबर-2024 में भारत और वेस्टइंडीज की विमेंस टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी जिसमें भारतीय विमेंस टीम ने दो मैचों में आसानी से 300 का आंकड़ा पार किया था।

वडोदरा शहर के बाहरी तरफ कोटंबी में क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती हैं और रन बनाना आसान होता है। यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाईस्कोरिंग मैच की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन, तेज गेंदबाजों को इस पिच पर ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन गेंद पुरानी होने के पर स्पिनर्स कुछ हद प्रभाव डाल सकते हैं।। इसके अलावा, ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करना चाहेगी।