IND vs NZ : शशि थरूर को आज संजू सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद, बोले- यह हमारे लिए पासा पलटने का मौका

IND vs NZ 5th T20I : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है, जो मेजबान टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का घरेलू मैदान है। ऐसे में बड़ी संख्या में फैंस लोकल बॉय संजू को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं। इस बीच, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उनसे बड़ी उम्मीदें लगा रखीं हैं। थरूर ने कहा कि वह संजू को उनके होम ग्राउंड में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

तिरुवनंतपुरम में सांसद शशि थरूर ने शनिवार को भारत-न्यूजीलैंड मैच को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “तिरुवनंतपुरम, केरल: IND बनाम NZ 5वें T20 मैच पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, “मैं संजू को अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। हम सभी जो तिरुवनंतपुरम में बड़े फैन हैं, और खासकर संजू के, हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ होगा। यह एक अच्छी सीरीज़ रही है और पिछली बार न्यूज़ीलैंड ने चौथा मैच जीता था। यह हमारे लिए पासा पलटने का मौका है या यह देखने का कि हम इस नई एनर्जी वाली न्यूज़ीलैंड टीम के सामने कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पूरा स्टेडियम भरा होने वाला है। यह एक बहुत बड़ा मौका है। मैं संजू और भारत को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बड़ी सफलता की कामना करता हूं।”